TRIBUNAL DE CONTAS

Ex-prefeita de Guajará-Mirim terá que explicar suposta doação irregular de terreno à Aço Brasil Indústria

Outras duas empresas entram na mira do TCE em apurações paralelas: Isaac Chhai Eireli e China Haiying do Brasil Ltda. também tiveram doações de imóveis autorizadas por leis municipais do mesmo período e serão investigadas