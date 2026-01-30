Após vistoria técnica, Prefeitura vai iniciar reparos no Ramal do Índio

Publicada em 30/01/2026 às 10h32
Após vistoria técnica realizada pelo Departamento de Estradas Vicinais (DEV), vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), foram identificados pontos críticos no Ramal do Índio que necessitam de reparos emergenciais. A via é um importante acesso rural, localizada em um trecho de aproximadamente 10 quilômetros entre a BR-319 e o limite territorial de Porto Velho com o município de Humaitá (AM).
A inspeção permitiu mapear problemas que comprometem a trafegabilidade e a segurança de moradores da zona rural, produtores e prestadores de serviços que utilizam o ramal diariamente para deslocamento e escoamento da produção.
Com base no levantamento, a Seinfra informou que os serviços de recuperação já estão programados e devem iniciar na primeira quinzena de fevereiro de 2026. As intervenções terão caráter emergencial e vão priorizar os trechos mais afetados pelo desgaste da via e pelas condições climáticas.
De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, a vistoria foi essencial para o planejamento das ações. “A avaliação técnica nos permitiu identificar os pontos que exigem intervenção imediata. Com isso, conseguimos planejar reparos que vão melhorar a trafegabilidade e oferecer mais segurança a quem depende dessa estrada”.
A atuação no Ramal do Índio integra o trabalho contínuo desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho por meio do DEV, que mantém acompanhamento permanente das estradas vicinais e prioriza demandas que garantam mobilidade, segurança e acesso às comunidades da área rural.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!