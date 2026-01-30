Governo de Rondônia reforça fiscalização de monitorados eletrônicos em Porto Velho e Candeias do Jamari com a Operação Sinal Zero

Publicada em 30/01/2026 às 15h16
Reforçando as ações de segurança e o controle do sistema prisional, o governo de Rondônia deflagrou, nesta sexta-feira (30), a terceira fase da Operação Sinal Zero, em Porto Velho e no município de Candeias do Jamari. A ação é conduzida pela Polícia Penal, por meio da Unidade de Monitoramento Eletrônico do Sistema Prisional (Umesp), vinculada à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e pela Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), por meio do 1º Batalhão de Polícia Militar de Rondônia (Batalhão Rondon).
Nesta etapa, 25 pessoas monitoradas estão sendo fiscalizadas nas zonas Norte, Sul e Leste da capital, além de Candeias do Jamari, com apoio da Polícia Militar de Rondônia. A operação tem como objetivo verificar o cumprimento das condições do monitoramento eletrônico, incluindo saídas não autorizadas, desligamento indevido do equipamento e ausência de contato com a equipe técnica, situações que caracterizam descumprimento das regras.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que a operação integra um conjunto permanente de ações do estado voltadas à prevenção da criminalidade e ao fortalecimento da segurança pública. “A gestão estadual tem investido em ações integradas e estratégicas para garantir a ordem pública. A fiscalização do monitoramento eletrônico é fundamental para assegurar o cumprimento das determinações judiciais e a proteção da sociedade”.
FISCALIZAÇÃO
A Operação Sinal Zero integra um conjunto de ações do governo de Rondônia voltadas ao reforço da segurança prisional, do monitoramento de pessoas privadas de liberdade e do controle interno do sistema prisional, incluindo revistas gerais e fiscalizações do monitoramento eletrônico em diversos municípios do estado.
De acordo com o diretor da Umesp, Eliel de Souza, a Operação Sinal Zero foi criada para intensificar a fiscalização de monitorados reincidentes no descumprimento das regras do monitoramento eletrônico. “A ação tem como foco reforçar o controle sobre pessoas que descumprem reiteradamente as determinações judiciais. Nesta terceira fase, a fiscalização prioriza monitorados que demonstraram resistência ao cumprimento da pena. Diante do período pré-Carnaval, a atuação preventiva e ostensiva se torna ainda mais necessária para reduzir riscos à segurança pública”, afirmou.
O comandante do Batalhão Rondon, Alex Miranda destacou a importância da operação. “A participação da Polícia Militar reforça o trabalho integrado das forças de segurança do estado. A fiscalização do monitoramento eletrônico contribui diretamente para a prevenção de crimes e para a manutenção da ordem pública, garantindo mais segurança à população.”
O secretário da Sejus, Marcus Rito ressaltou que a Operação Sinal Zero integra a rotina permanente de ações voltadas ao controle interno do sistema prisional. “As ações preventivas e ostensivas realizadas pela Polícia Penal, por meio da Unidade de Monitoramento Eletrônico, são essenciais para manter o sistema prisional sob controle e reforçar a segurança em todo o estado”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!