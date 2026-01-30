SINJUR realiza visita institucional ao Cone Sul e anuncia início da obra do Hotel de Trânsito em Vilhena

Publicada em 30/01/2026 às 15h20
O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) realizou, nesta semana, visita institucional ao Cone Sul do estado, reforçando o compromisso da gestão com a presença permanente no interior e o diálogo direto com os servidores.
A agenda teve início na quarta-feira (28), em Vilhena, e seguiu na quinta-feira (29) para os municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras. Durante as visitas, a diretoria do sindicato esteve nas comarcas, reunindo-se com os colegas, ouvindo demandas, esclarecendo pautas de interesse da categoria e fortalecendo o vínculo institucional com os trabalhadores do interior.
Um dos principais destaques da visita foi o anúncio oficial do início da obra do Hotel de Trânsito em Vilhena, projeto aguardado por todos da região e que representa um importante avanço na infraestrutura de apoio aos filiados que se deslocam a serviço.
Segundo a diretoria do SINJUR, manter contato permanente com todas as regiões do estado é uma missão da atual gestão, que prioriza a presença física nas comarcas, o diálogo aberto e a escuta ativa das necessidades dos servidores. A escolha do Cone Sul para iniciar as visitas institucionais em 2026 reflete essa diretriz de gestão descentralizada e próxima da base.
Além de apresentar a novidade sobre o hotel de trânsito, a diretoria aproveitou a oportunidade para ouvir os anseios, colher sugestões e reafirmar que o sindicato segue atuando de forma integrada, representando os interesses da categoria em todo o estado de Rondônia.
O SINJUR reforça que as visitas institucionais continuarão ao longo do ano, abrangendo outras regiões, como parte do compromisso de fortalecer a atuação sindical, valorizar os servidores do interior e garantir que as pautas da categoria sejam construídas de forma coletiva.
