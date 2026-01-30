Após saída do BBB 26, Aline Campos é vista em clima de romance com deputado no Rio

Publicada em 30/01/2026 às 14h55
Duas semanas depois de deixar o Big Brother Brasil 26, Aline Campos voltou a chamar atenção fora do confinamento. A atriz foi fotografada em momentos de intimidade com o deputado federal Fred Costa, durante uma estadia em um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.
As imagens, divulgadas pelo portal LeoDias, mostram Aline à beira da piscina enquanto recebe carinhos do parlamentar mineiro. Em outros registros, os dois aparecem juntos no restaurante do hotel, sentados de forma reservada, sem a presença de outros hóspedes por perto.
O encontro ocorre pouco tempo após a participação da atriz no reality show. Aline integrou o grupo Camarote do BBB 26, mas acabou sendo a primeira eliminada da edição. Ela deixou o programa após enfrentar o Paredão contra Ana Paula Renault e Milena, recebendo 61,64% dos votos do público.
Desde a eliminação, a atriz vinha mantendo discrição sobre a vida pessoal. As fotos, no entanto, levantaram especulações sobre um possível novo relacionamento, marcando uma nova fase para Aline fora da casa mais vigiada do país.
