Prefeitura de Guajará-Mirim reforça ações de preservação no Parque Serra dos Parecis

Publicada em 30/01/2026 às 14h51
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), em parceria com a chefia do Parque Serra dos Parecis, iniciou a instalação de lixeiras, placas de alerta e orientação sobre o descarte correto de resíduos, além de mesas e bancos ecológicos no parque.
A ação tem como objetivo garantir maior conforto aos banhistas e frequentadores do local, ao mesmo tempo em que fortalece as medidas de preservação ambiental e conscientização da população sobre a importância de manter o espaço limpo e protegido. As estruturas instaladas são produzidas com materiais sustentáveis, reforçando o compromisso da gestão municipal com práticas ambientalmente responsáveis.
O Parque Serra dos Parecis é uma das áreas naturais mais importantes do município, sendo amplamente utilizado para lazer, turismo e contato com a natureza. As melhorias visam ordenar o uso do espaço, reduzir impactos ambientais e promover uma convivência harmoniosa entre visitantes e o meio ambiente.
O prefeito Fábio Garcia de Oliveira (Netinho) destacou que a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à valorização dos espaços naturais do município.
“Estamos investindo em infraestrutura sustentável para garantir que a população possa usufruir do Parque Serra dos Parecis com conforto e segurança, sem comprometer a preservação ambiental. Cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos, e o poder público precisa dar o exemplo”, afirmou o prefeito.
A chefe do Parque Serra dos Parecis, Rose Brasil, ressaltou a importância da colaboração dos visitantes para o sucesso das ações.
“As lixeiras, placas e mobiliários ecológicos são ferramentas importantes para orientar e apoiar os frequentadores, mas a preservação do parque depende, principalmente, da consciência de cada pessoa que visita o local. Nosso objetivo é manter o parque limpo, organizado e preservado para as futuras gerações”, destacou.
A Prefeitura de Guajará-Mirim reforça o pedido para que todos os visitantes respeitem as orientações, façam o descarte correto do lixo e ajudem a preservar este importante patrimônio natural do município.
