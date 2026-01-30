Botafogo goleia o Cruzeiro; São Paulo vira sobre o Fla; Tabelinha Rondoniense ...

Publicada em 30/01/2026 às 08h30
Botafogo goleia o Cruzeiro e assume liderança, São Paulo vira sobre o Fla e agita abertura do Brasileirão 2026. No Tabelinha: rodada 4 do Rondoniense, arbitragem e futebol feminino são destaques.
Vitória por 4 a 0 no Nilton Santos fecha a 1ª rodada com atuação dominante do Alvinegro. Primeira rodada tem 23 gols, tropeços de Santos e Corinthians e equilíbrio em BH.
Brasileirão - A primeira rodada do Brasileirão 2026 terminou com show do Botafogo. Jogando no Rio de Janeiro, o time alvinegro venceu o Cruzeiro por 4 a 0 e assumiu a liderança da competição. Artur abriu o placar, Danilo marcou duas vezes e Matheus Martins completou a goleada, no resultado mais elástico da rodada.
No outro jogo da noite, o Mirassol venceu o Vasco por 2 a 1, de virada, no interior paulista. Coutinho marcou para o Vasco, mas Cuesta, contra, empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Eduardo garantiu a vitória do time da casa.
Com desempenho sólido e ataque eficiente, o Botafogo começa o campeonato no topo da tabela.
O Brasileirão 2026 começou na quarta-feira (28) com oito jogos e muita emoção. O grande destaque foi a vitória de virada do São Paulo sobre o Flamengo por 2 a 1, no MorumBis, encerrando a má fase e batendo o atual campeão. Plata abriu o placar, Luciano empatou e Danielzinho garantiu o triunfo tricolor.
Em Belo Horizonte, Atlético-MG e Palmeiras ficaram no 2 a 2 em jogo aberto e cheio de falhas defensivas. Já Santos e Corinthians estrearam mal: o Peixe levou 4 a 2 da Chapecoense, enquanto o Timão perdeu por 2 a 1 para o Bahia em casa.
O Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1 no Maracanã, o Vitória bateu o Remo por 2 a 0, o Bragantino superou o Coritiba fora de casa e o Athletico-PR venceu o Internacional no Beira-Rio. A largada da Série A mostrou equilíbrio e muita pressão logo na estreia.
Tabelinha Rondoniense
Rondoniense vence no fim e se consolida na liderança do Estadual Ji-Paraná tropeça. Gazin Porto Velho sobe o tom e pede mudanças na arbitragem rondoniense. Futebol feminino ganha força em Vilhena com nova escolinha para meninas.
Rondoniense - A quarta rodada do Campeonato Rondoniense 2026 começou movimentada na quarta-feira (28). O líder Rondoniense confirmou a boa fase ao vencer o União Cacoalense por 1 a 0, com gol de Lucas Gomes aos 46 do segundo tempo. Invicto, o Periquito chegou a 10 pontos, com três vitórias e um empate, enquanto o União segue na lanterna com apenas um ponto.
No outro duelo da tarde, o Ji-Paraná ficou no empate sem gols com o Barcelona, fora de casa, no estádio Luizão. A partida foi equilibrada e manteve o Galo da BR na vice-liderança, mas perdeu a chance de encostar no líder.
Fechando a rodada, à noite, Genus e Guaporé empataram em 1 a 1 no Aluízio Ferreira em Porto Velho. Mano abriu o placar para o Guaporé e Maurício deixou tudo igual para o time da capital, que segue sem vencer no campeonato.
Arbitragem - O presidente do Gazin Porto Velho EC, Jedson Rodrigues Lobo, formalizou duras críticas à arbitragem rondoniense e à gestão da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER). Em ofícios enviados à entidade, o dirigente pediu a exoneração imediata do Diretor de Competição e Arbitragem, Almir Belarmino Caetano, alegando falhas administrativas, desequilíbrio na tabela e falta de critérios técnicos nas escalas.
Além disso, o clube solicitou o veto de três profissionais em jogos do Gazin Porto Velho. Entre os motivos estão conduta considerada incompatível com a função, possível conflito de interesses e erros técnicos relevantes em partidas recentes.
Segundo o presidente, as medidas visam preservar a lisura da competição, garantir igualdade de condições e fortalecer a credibilidade do campeonato. Até o fechamento da matéria, a FFER não havia se manifestado oficialmente sobre os pedidos.
Futebol feminino - O esporte como ferramenta de transformação social ganha um novo capítulo em Vilhena. No dia 14 de fevereiro, será inaugurada a Associação Esportiva Reação, primeira escolinha de futebol feminino da cidade, com aulas gratuitas para meninas de 5 a 17 anos.
A iniciativa é liderada pela ex-atleta Viviane Andrade, uma das principais referências do futebol feminino em Rondônia. Após encerrar a carreira nos gramados, Viviane seguiu atuando como treinadora e dirigente, ajudando a desenvolver a modalidade na região.
Criado inicialmente como Reação Futebol Feminino, o projeto conquistou títulos locais e regionais e agora dá um passo maior ao se tornar uma associação. O objetivo é formar uma base sólida, oferecendo um ambiente seguro, acolhedor e totalmente dedicado às meninas.
A proposta busca preencher uma lacuna histórica no esporte local, fortalecendo o futebol feminino desde a base e abrindo novos caminhos para o futuro das atletas.
