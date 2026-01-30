Rússia confirma pedido dos EUA para suspender ataques à Ucrânia

Publicada em 30/01/2026 às 09h49
O presidente norte-americano, Donald Trump, pediu ao líder russo, Vladimir Putin, para suspender os ataques aéreos contra Kyiv durante uma semana, confirmou a Presidência da Rússianesta sexta-feira (30). O pedido dos Estados Unidos pediu suspensão até ao dia 01 de fevereiro, data prevista para a segunda rodada de negociações trilaterais em Abu Dhabi.
"De fato, o presidente (Donald) Trump contactou pessoalmente o presidente (Vladimir) Putin para lhe pedir que se abstivesse, durante uma semana, até 01 de fevereiro, de realizar ataques contra Kyiv, a fim de criar condições favoráveis à realização de negociações", disse Dmitri Peskov, porta-voz presidencial.
Apesar do pedido, a Rússia disparou um míssil e lançou 111 objetos aéreos não tripulados (drones) contra 15 regiões da Ucrânia.
Por outro lado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu hoje que Kyiv não vai atacar instalações de fornecimento de energia na Rússia se Moscou fizer o mesmo na Ucrânia.
As declarações do chefe de Estado ucraniano foram divulgadas um dia depois de o presidente norte-americano Donald Trump ter anunciado um suposto acordo com a Rússia para suspender os ataques contra o território ucraniano durante uma semana.
Em declarações aos jornalistas em Kyiv, Zelensky frisou que se a Rússia não atacar as infraestruturas de produção e de fornecimento de energia, a Ucrânia suspende o mesmo tipo de ataques contra o território russo.
