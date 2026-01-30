Séries A e B: Final do Campeonato de Futebol Municipal 2025 acorre neste sábado (31)

Publicada em 30/01/2026 às 11h05
O som da torcida, a vibração nas arquibancadas, o olhar de quem sonhou chegar até aqui. Neste sábado, 31 de janeiro, o futebol amador de Espigão escreve mais um capítulo histórico na grande final do Campeonato Municipal 2025.
Série B às 13h45
Série A às 16h
cerimônia de encerramento a partir das 15h45
O Grêmio, atual campeão da Série A e Série B, entra em campo defendendo sua história. Na Série A, a emoção se repete, as mesmas equipes da final de 2024, rivalidade que atravessa temporadas e transforma cada lance em decisão.
Esta não é apenas uma final. É uma das maiores competições públicas de futebol amador da região, com atletas de vários municípios, organização reconhecida e a maior premiação do futebol amador regional**. Um evento que mostra o compromisso da SEMELC e da Prefeitura de Espigão D’Oeste com o esporte, o lazer e a qualidade de vida da população.
Futebol para quem ama o jogo
Evento preparado para famílias
Brinquedos e diversão garantida para a criançada
O esporte emociona, conecta e fortalece a cidade. Aperte o play, sinta a energia e venha fazer parte desse momento.
Estádio Municipal Luizinho Turatti
Sábado, 31 de janeiro
Espigão entra em campo. A cidade inteira joga junto.
