Semana Pedagógica aborda ética, motivação e autocuidado na educação

Publicada em 30/01/2026 às 10h57
A Semana Pedagógica 2026 terá início na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro, e segue até o dia 6, com uma programação formativa composta por palestras voltadas ao fortalecimento da prática docente e da cultura educacional nos municípios de Teixeirópolis, Urupá, Vale do Paraíso e Ouro Preto do Oeste.
A iniciativa está alinhada ao Programa Educação Empreendedora e reúne professores, gestores escolares, equipes pedagógicas e administrativas das redes de ensino.
Com os temas “Ética Docente e Motivação no Cotidiano Escolar: relações, responsabilidades e propósito” e “Educação: desafios e autocuidado no ambiente escolar”, as palestras propõem reflexões sobre a ética profissional no exercício da docência e sua relação com a motivação, o engajamento e o compromisso dos educadores com práticas educacionais éticas, colaborativas e voltadas ao bem-estar no ambiente escolar.
A ética profissional é apresentada como um dos pilares da atuação docente, orientando comportamentos, decisões e relações no ambiente escolar. No cotidiano do professor, esse compromisso se expressa na responsabilidade com o trabalho, no respeito às relações interpessoais com colegas, estudantes e famílias e na função social de contribuir para a formação de cidadãos críticos, autônomos e preparados para os desafios contemporâneos.
De forma integrada, a motivação profissional é abordada como elemento essencial para o fortalecimento do propósito docente e para o estímulo à inovação pedagógica.
As palestras adotam uma abordagem prática e reflexiva, incentivando o senso de pertencimento, o protagonismo e o engajamento dos educadores no desenvolvimento de uma cultura educacional ética e empreendedora.
Sebrae RO fortalece Educação Empreendedora no ambiente escolar
A ação conta com a participação do Sebrae em Rondônia, que atua como parceiro estratégico das Secretarias Municipais de Educação na promoção da Educação Empreendedora no ambiente escolar.
Alinhado ao Eixo Estratégico de Educação Empreendedora, o Sebrae RO contribui com metodologias, conteúdos e ações formativas voltadas à integração de competências empreendedoras na educação básica, fortalecendo o papel do professor como agente de transformação.
As ações estimulam práticas pedagógicas que promovem autonomia, pensamento crítico, capacidade de inovação, responsabilidade, protagonismo e visão de futuro dos estudantes.
Programação percorre municípios de Rondônia
A programação tem início no dia 2 de fevereiro, às 9h, em Teixeirópolis.
No dia 3 de fevereiro, as atividades ocorrem em Urupá, com a realização de duas palestras, uma no período da manhã, às 9h, e outra à tarde, às 14h, organizadas para atender o público da rede municipal em razão da limitação de espaço dos locais de realização.
No dia 4 de fevereiro, às 9h, a programação segue em Urupá, com palestra na Escola Estadual Altamir Billy Soares.
No dia 5 de fevereiro, a ação acontece em Vale do Paraíso, às 9h, e é encerrada no dia 6 de fevereiro, às 9h, em Ouro Preto do Oeste.
A iniciativa reforça o compromisso com o fortalecimento da ética profissional e da motivação docente, contribuindo para ambientes escolares mais colaborativos, responsáveis e alinhados às diretrizes da Educação Empreendedora.
