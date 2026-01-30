Campus Cacoal abre inscrições para cursos gratuitos com bolsas de até R$ 800

Publicada em 30/01/2026 às 09h06
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), através do Campus Cacoal, anunciou a abertura de dois novos processos seletivos voltados à qualificação profissional e inclusão social. As iniciativas, que integram os Programas Mulheres Mil e Formação Inicial e Continuada (FIC), oferecem vagas gratuitas e auxílio financeiro para as estudantes selecionadas.
O principal destaque é o Edital 10/2026, que regulamenta a seleção de alunas para o curso de Camareira em Meios de Hospedagem através do Programa Políticas de Cuidados – Mulheres Mil. O programa é voltado a mulheres em situação de vulnerabilidade social, buscando garantir acesso à educação, ao trabalho e ao desenvolvimento sustentável. As participantes receberão uma bolsa de R$ 800,00, paga em duas parcelas (R$ 375,00 e R$ 425,00) condicionadas à frequência e ao progresso no curso.
São ofertadas 35 vagas para mulheres com idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) completo. O prazo para se inscrever vai até 22 de fevereiro, às 23h59, através de formulário eletrônico. O curso será presencial e noturno, realizado na Escola Graciliano Ramos entre março e junho de 2026. As interessadas devem providenciar documentos como CPF, RG, comprovantes de residência, renda e escolaridade (ou as autodeclarações previstas nos anexos) para realizar a inscrição dentro do prazo.
Acesse o Edital 10/2026 neste link.
Seleção de Profissionais Bolsistas
Já o Edital 09/2026 foca na estruturação da equipe de profissionais que atuará no curso de Camareira. É um edital voltado para a seleção de colaboradores bolsistas, incluindo instrutores e equipe de apoio para o Programa Mulheres Mil. A seleção abrange cargos como Apoio Administrativo, Apoio às Atividades Acadêmicas e de Secretaria, Orientador e professores.
Os valores das bolsas variam de R$ 18,00 a R$ 50,00 por hora trabalhada, dependendo da função exercida. Assim como o edital de estudantes, as inscrições para colaboradores também ocorrem de forma virtual, com prazo até 18 de fevereiro. Cronograma, documentos e outas informações estão disponíveis no edital, que pode ser acessado completo no link do Edital 09/2026.
