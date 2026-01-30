TEERÃ DEVOLVE AMEAÇA

Irã X EUA: governo iraniano se diz aberto a diálogo com Trump, mas afirma que não abrirá mão de sua capacidade de Defesa

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, amenizou o tom da troca de acusações entre os dois países nesta sexta, mas afirmou que, caso o país seja atacado, irá revidar