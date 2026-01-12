Solange Couto surge como possível substituta de Christiane Torloni no BBB 26
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 12/01/2026 às 09h53
Uma atriz veterana da televisão brasileira passou a ser apontada como possível nome para integrar o elenco do Big Brother Brasil 26. Trata-se de Solange Couto, de 68 anos, que teria sido escolhida para ocupar a vaga deixada por Christiane Torloni, após uma suposta desistência da artista.

Conhecida por uma carreira consolidada na TV Globo, Solange ficou marcada nacionalmente pela personagem Dona Jura, da novela O Clone. O bordão “Né brinquedo não!” ultrapassou a ficção e se espalhou pelo país, tornando-se um dos mais lembrados da teledramaturgia brasileira. Recentemente, a atriz voltou a interpretar a personagem em uma participação especial na novela Dona de Mim.

Até então, o nome de Solange não figurava entre os mais comentados para o reality, mas passou a ganhar força após a informação de que Christiane Torloni não seguiria mais nas negociações. A confirmação oficial dos participantes dos grupos Camarote e Veteranos, no entanto, ainda não ocorreu.

Segundo a Globo, dois nomes do Camarote serão revelados nos intervalos da novela Coração Acelerado, a partir das 19h. Os demais participantes serão anunciados apenas durante o programa ao vivo, que começa às 22h25.

Além de Solange Couto, outros nomes seguem sendo especulados para a edição, como a ex-bailarina do Faustão Aline Campos, o ator Henri Castelli, o ex-jogador Edílson Capetinha e o influenciador Juliano Floss.

Quem é Solange Couto

Natural do Rio de Janeiro, Solange Couto iniciou a trajetória artística como dançarina e modelo. Na década de 1970, ganhou projeção ao integrar o programa comandado por Oswaldo Sargentelli, experiência que abriu caminho para a atuação.

A estreia como atriz ocorreu em Os Imigrantes, exibida pela Band. Ao longo da carreira, ela passou por emissoras como Manchete e Record, além da Globo, onde construiu seus papéis mais populares. Entre os trabalhos de destaque estão Sinhá Moça, Kananga do Japão, Renascer e A Viagem.

Na Record, integrou produções como Ribeirão do Tempo e Balacobaco. O retorno à Globo ocorreu em 2015, quando foi confirmada em Malhação: Seu Lugar no Mundo. Além da dramaturgia, Solange também apresentou o programa Bom Dia, Mulher, entre 2002 e 2003.

Na vida pessoal, a atriz é mãe de três filhos — Márcio Felipe, Morena Mariah e Benjamim, este último nascido quando ela tinha 54 anos. Solange foi casada três vezes, incluindo um relacionamento com o cantor Sidney Magal.

A atriz também já relatou episódios delicados de saúde. Em 2008, sofreu uma isquemia cerebral que a deixou temporariamente paralisada, e em 2015 enfrentou um infarto. Desde então, costuma dizer que “nasceu três vezes”, ao relembrar os desafios superados ao longo da vida.

