Luana Piovani explica mudança para Portugal: “Aqui eu me sinto mais digna”

A atriz Luana Piovani afirmou que a decisão de deixar o Brasil e se mudar para Portugal foi resultado de uma necessidade pessoal de coerência entre discurso e prática. Aos 49 anos, ela avaliou que a rotina que mantinha no Rio de Janeiro já não dialogava com as posições que sempre defendeu publicamente. As declarações foram dadas em entrevista ao portal O Globo.
Segundo Luana, o incômodo com o meio em que vivia foi determinante para a mudança. “Eu me incomodava muito com essa vida ‘hollywoodiana carioca’ de gente famosa. Aquilo me matava”, afirmou. Para ela, permanecer no mesmo circuito tornaria incoerente o que dizia com a forma como vivia.
Atualmente, a atriz mora em Cascais, cidade litorânea próxima a Lisboa, onde diz levar uma rotina simples. Sem carro, ela afirma viver em um ambiente silencioso e afastado da exposição constante. Os filhos gêmeos, Bem e Liz, de 10 anos, estudam em escola pública, frequentada também pelos filhos de sua funcionária. De acordo com Luana, a distância física do Brasil ajudou a criar um cotidiano mais tranquilo para a família.
Ao explicar o impacto da mudança, a atriz recorreu a metáforas para definir o novo momento. “Eu sou protegida por um oceano. Eu tô aqui num recantinho silencioso, no casulo, no cocum”, disse. Segundo ela, o afastamento permite que continue expressando suas opiniões sem que isso gere conflitos diretos com o ambiente em que vive. “Se eu fizesse o que eu faço e falasse o que eu falo estando no circuito, não ia dar certo”, completou.
Luana ressaltou que suas críticas e indignações permanecem as mesmas. “Eu continuo achando as mesmas coisas erradas”, afirmou. A diferença, segundo ela, está na forma como isso a afeta emocionalmente. “Aqui eu me sinto mais digna. As minhas indignações me ferem menos, porque no Brasil eu achava que não fazia sentido o que eu falava com o que eu vivia.”
O filho mais velho, Dom, de 13 anos, não vive mais com a atriz em Portugal. Em 2024, o adolescente decidiu retornar ao Rio de Janeiro para morar com o pai, o surfista Pedro Scooby, com quem Luana foi casada por oito anos. A atriz afirmou respeitar a escolha do filho, embora demonstre preocupação com o ambiente em que ele está inserido. “O Dom vive abafado na bolha dos abastados do Brasil e, às vezes, acho que vou perdê-lo para o mundo, mas foi uma escolha dele”, declarou.
Ao tratar de temas do passado, Luana voltou a comentar o relacionamento com o ator Dado Dolabella, a quem se refere como seu agressor. Ela relatou que, após um término e uma breve reconciliação, ocorreu o episódio de violência. “Nós terminamos por um desgaste natural e, como era apaixonada, voltamos um pouco depois. Foi quando ele levantou a mão para mim”, disse.
O caso teve grande repercussão nacional à época. A atriz solicitou medida protetiva, e o ator chegou a ser preso temporariamente após descumprir a decisão judicial. Para Luana, o episódio ultrapassou a esfera pessoal e contribuiu para ampliar o debate público. “Se eu não tivesse sido agredida, a luta contra a violência feminina no Brasil não teria avançado tanto”, afirmou, acrescentando que se vê como parte de um processo que expôs práticas machistas ainda presentes na sociedade.
