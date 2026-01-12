Barcelona retorna a Porto Velho após pré-temporada na Bolívia e acelera ajustes para estreia

Publicada em 12/01/2026 às 11h51
A proximidade da estreia no Campeonato Rondoniense de 2026 colocou o Barcelona Futebol Clube em ritmo máximo de preparação. De volta a Porto Velho depois de aproximadamente vinte dias de pré-temporada na Bolívia, o elenco passou a concentrar os trabalhos nos ajustes finais antes do primeiro compromisso oficial da temporada, marcado para fora de casa.
O período fora do Brasil foi utilizado para aprimorar o condicionamento físico e fortalecer o entrosamento do grupo, aproveitando a estrutura encontrada no país vizinho. Com o retorno ao estado, a programação passou a ser direcionada a correções táticas e à definição do time que iniciará a competição estadual.
A estratégia da comissão técnica envolve a manutenção de uma base já conhecida do clube, combinada com contratações pontuais. Sete atletas do elenco da temporada anterior foram preservados, medida considerada fundamental para dar equilíbrio ao grupo. De acordo com a coordenação técnica, a permanência desses jogadores facilita a adaptação dos reforços e acelera o processo de consolidação da equipe.
Wilton César afirmou que o elenco chega em condições de brigar por posições mais altas no campeonato e classificou a semana que antecede a estreia como decisiva, sobretudo pelo fato de o primeiro jogo ser fora de casa. Segundo ele, o foco está voltado para a busca de regularidade desde as rodadas iniciais.
A avaliação positiva sobre a preparação também foi compartilhada internamente pelos atletas. O goleiro Gabriel apontou que a pré-temporada na Bolívia representou um início consistente de trabalho e destacou que a expectativa é concluir a fase final de ajustes em Porto Velho mantendo o mesmo nível de desempenho.
Entre os jogadores remanescentes está o zagueiro Wrian, que disputará sua terceira temporada consecutiva pelo clube. O defensor destacou o envolvimento com o projeto e indicou que o entrosamento do elenco é um dos pontos fortes para a disputa do estadual.
Com o elenco praticamente definido, o Barcelona direciona atenções para o confronto de abertura do Campeonato Rondoniense. A equipe enfrenta o União Cacoalense no dia 17, fora de casa, dando início à trajetória na temporada 2026.
