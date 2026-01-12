Semed reforça que acesso à Educação Infantil deve ser feito pela Central de Vagas

Publicada em 12/01/2026 às 12h02
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), mantém em funcionamento a Central de Vagas para o ano letivo de 2026 na Rede Municipal de Ensino (RME). De acordo com a pasta, o objetivo é organizar e ampliar o acesso das famílias ao processo de matrícula.
Segundo a Semed, as matrículas para a Educação Infantil, Creche (0 a 3 anos), Pré I e Pré II (4 e 5 anos), devem ser realizadas, exclusivamente, pela internet. O processo inicia com o agendamento on-line, disponível no portal da Prefeitura de Ji-Paraná, no ícone “Central Única de Vagas”.
Após esse processo, o cadastro e a entrevista são realizados, presencialmente, na Semed, na rua Almirante Barroso, 1853, bairro Casa Preta (1º distrito) ou no Tudo Aqui, na avenida Maringá, 597, bairro Nova Brasília (2º distrito), à escolha do pai ou responsável pelo estudante. “Tudo começa com o agendamento online”, frisou a coordenadora da Central de Vagas, Amanda Capelazo.
“O atendimento ocorre conforme a data e horário escolhidos durante o agendamento. Os responsáveis devem apresentar documentos da criança: certidão de nascimento ou CPF, Cartão do SUS, CPF e dados pessoais do responsável e comprovante de residência atualizado”, acrescentou Amanda Capelazo.
As matrículas para o Ensino Fundamental iniciaram em dezembro de 2025, conforme o cronograma estabelecido pela Semed. Os responsáveis deverão procurar diretamente a escola de interesse, que já possui edital próprio com prazos, documentos e horários de atendimento.
A Semed formou e mantém uma equipe para orientar as famílias e esclarecer dúvidas sobre o processo de matrícula. O contato da Central de Vagas é pelo número (69) 9 9235-5513, ou presencialmente na rua Almirante Barroso, 1853, bairro Casa Preta (1º distrito).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!