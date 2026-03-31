Em cumprimento à decisão judicial, SINTERO solicita comparecimento de beneficiários do processo da isonomia

Por SINTERO

Publicada em 31/03/2026 às 14h11

Em cumprimento à decisão judicial, o SINTERO solicita o comparecimento de professores e técnicos federais que estão no processo da “Isonomia”.

Em despacho datado de 25 de março de 2026, a juíza da 2ª Vara do Trabalho determinou que o sindicato apresente, no prazo de 45 dias:

A relação completa e individualizada de todos os beneficiários do processo, incluindo professores e técnicos administrativos devidamente habilitados nos autos principais nº 0203900-75.1989.5.14.0001, com informações que permitam a identificação inequívoca de cada beneficiário;

Os dados bancários (banco, agência, conta e CPF) de cada beneficiário.

Após a apresentação da planilha (pelo SINTERO), que os autos sejam remetidos à Divisão de Liquidação para que proceda ao rateio da multa por litigância de má-fé.

Diante disso, o SINTERO solicita que os professores e técnicos que estão no processo procurem a sede administrativa (Rua Rui Barbosa, nº 713, bairro Arigolândia), em Porto Velho, ou as regionais, presencialmente, para apresentar os dados solicitados.