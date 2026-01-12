Governo de Rondônia fortalece hemorrede estadual com investimentos, campanhas e ampliação de serviços entre 2019 e 2025

Publicada em 12/01/2026 às 11h48
Entre 2019 e 2025, o governo de Rondônia avançou de forma consistente na ampliação da hemorrede estadual, com obras, investimentos, campanhas estratégicas e ações de captação que alcançaram todas as regiões. O período consolidou a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) como referência em atendimento humanizado e descentralizado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os avanços na hemorrede refletem o compromisso da gestão com a saúde pública e com a preservação de vidas em todo o estado. “O fortalecimento da hemorrede é fundamental porque impacta diretamente na missão de salvar vidas todos os dias. O governo de Rondônia tem investido em infraestrutura, tecnologia e no atendimento humanizado, para garantir que a população tenha acesso a um serviço cada vez mais eficiente e seguro”, salientou.
UNIDADE MÓVEL
A entrega de uma nova Unidade Móvel de Coleta permitiu expandir a atuação da Fhemeron, oferecendo estrutura adequada para doações externas e garantindo maior proximidade com comunidades urbanas e rurais. A iniciativa ampliou o número de ações e facilitou o acesso de novos doadores.
MELHORIAS ESTRUTURAIS
Unidades regionais passaram por melhorias estruturais, adequações elétricas, revitalizações e modernização de ambientes, garantindo mais segurança e conforto no atendimento. Entre os destaques está a revitalização completa dos hemocentros de Ji-Paraná e Guajará-Mirim, que receberam melhorias no prédio, atualização de espaços técnicos e adequação de ambientes para melhor acolher os doadores.
CAMPANHAS TEMÁTICAS
Campanhas como “Junho Vermelho”, mobilizações de férias, ações de início de ano e a programação especial do Dia Nacional do Doador de Sangue impulsionaram o comparecimento da população. As iniciativas reforçaram a importância da doação regular e garantiram aumento expressivo no número de voluntários ao longo da gestão.
RECORDES DE COLETAS
Ao longo do período, a Fhemeron registrou recordes em números de doação, com dias que superaram todas as médias históricas. Eventos especiais e mobilizações internas evidenciaram o engajamento crescente da sociedade, contribuindo diretamente para a estabilidade dos estoques de sangue em Rondônia.
COLETAS ITINERANTES
As coletas itinerantes se tornaram uma das ações mais fortes da gestão, levando atendimento a municípios e regiões distantes. Entre os marcos do período, está a coleta inédita realizada no distrito de Jacinópoles, em Nova Mamoré, que reuniu grande número de voluntários, muitos doando pela primeira vez. A ampliação das ações nos municípios reforçou a equidade e garantiu abastecimento contínuo à hemorrede.
As coletas itinerantes levaram atendimento a municípios e regiões distantes
CADASTRO MEDULA ÓSSEA
Campanhas de incentivo ao cadastro ampliaram o número de voluntários interessados em integrar o registro nacional, fortalecendo políticas de cuidado e aumentando a possibilidade de pacientes encontrarem doadores compatíveis.
PARCERIAS INSTITUCIONAIS
O período foi marcado por parcerias estratégicas com instituições públicas, empresas e grupos sociais, que contribuíram com apoio logístico, ações de bem-estar, serviços e mobilização comunitária. A articulação ampliou o alcance das campanhas e reforçou a credibilidade da instituição.
HUMANIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO
Nesse período as ações de acolhimento foram priorizadas, além da padronização de atendimentos e valorização das equipes técnicas. A política de aproximação com os servidores reforçou o sentimento de pertencimento e fortaleceu a qualidade do atendimento em todas as unidades. A presidente da Fhemeron, Gabriele Gaspar, destacou que os avanços registrados ao longo do período refletem um trabalho construído com planejamento, responsabilidade e foco no cuidado com a população. “Esse ciclo representa dedicação, esforço coletivo e compromisso com a vida. Trabalhamos para modernizar estruturas, ampliar o acesso, valorizar servidores e garantir que o doador seja sempre recebido com atenção e respeito.”
UNIDADES PARTICIPANTES
As ações destacadas envolveram o hemocentro coordenador de Porto Velho, hemocentros regionais de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena, Jaru, Guajará-Mirim e unidades de suporte em todo o estado, além das equipes técnicas responsáveis pelas campanhas, projetos e mobilizações registradas entre 2019 e 2025.
