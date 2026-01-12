Natal Luz chega ao fim com recorde de público e aprovação da comunidade; Quase 900 mil pessoas passaram pelo Parque da Cidade.

Publicada em 12/01/2026 às 11h40
Sucesso de público, bom gosto e aprovação da comunidade. Assim podem ser resumidos os 50 dias em que o Natal Luz, no Parque da Cidade, esteve disponível para visitação. Quem passou pelo local teve a oportunidade de aproveitar atrações inéditas de lazer, como a pista de patinação no gelo, além de prestigiar a maior árvore de Natal da região Norte.
O encerramento ocorreu neste último domingo (11) e contou com a presença massiva da população. Ao longo de todo o evento, foi registrado um público aproximado de 900 mil visitantes, mais que o dobro do recorde histórico dos eventos natalinos promovidos pela Prefeitura de Porto Velho.
Presente no local para encerrar oficialmente o Natal Luz, o prefeito Léo Moraes classificou o evento como histórico, destacando os números expressivos, o fomento ao comércio local, a elevação da autoestima da população e a dedicação da gestão municipal em oferecer ações de bom gosto e qualidade.
O Prefeito Léo Moraes destacou a importância do Natal Porto Velho Luz e comemorou o sucesso do evento. “Hoje é um dia de comemoração. O Natal Porto Velho Luz foi um sucesso e, além do Parque da Cidade, levamos a iluminação natalina às ruas e aos distritos do nosso município. Foram 50 dias de ações e serviços que mostraram o potencial de Porto Velho como uma das grandes capitais da região Norte.”
A comunidade
Levando os filhos Ana Lú e Filipe pela terceira vez ao Natal Luz, a jovem Nágila Naiara falou sobre a felicidade de prestigiar um evento voltado ao fortalecimento dos vínculos familiares.
Nágila Naiara elogiou a programação e destacou a importância do evento para as famílias. “É um entretenimento muito agradável para as famílias e para as crianças. Foram várias atrações durante o evento, onde todos se divertiram muito. Hoje é o último dia e acredito que vai deixar muita saudade.”
Pista de patinação no gelo seguiu como a atração mais procurada durante a noite de despedida do evento
Mesmo com o período natalino já encerrado, Mariana Souza foi uma das visitantes que aproveitaram o último dia para levar o filho para conhecer a Casa do Papai Noel, um dos pontos mais visitados do Natal Luz.
“Eu achei esse espaço maravilhoso para trazer as crianças e também para nós, adultos, que acabamos lembrando da nossa infância. Viajamos durante o período do Natal e agora trouxe meu filho para nos despedirmos dessa época tão bonita do ano”.
Considerada a principal novidade desta edição do Natal Luz, a pista de patinação no gelo seguiu como a atração mais procurada durante a noite de despedida do evento.
Elielson de Souza levou a sobrinha, a pequena Angela Freitas, para se despedir do espaço, que levou, de forma literal, a magia do Natal e a tradicional experiência da neve em pleno inverno amazônico.
“Esse Natal Luz trouxe uma experiência nova, algo que nunca tinha existido em Porto Velho. Por isso, aproveitei o último dia para trazer minha sobrinha, que se divertiu muito e com certeza vai sentir saudade dessa brincadeira. A Prefeitura de Porto Velho está de parabéns”.
O Natal Luz reuniu o trabalho integrado de diversas secretarias municipais, sob a coordenação da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!