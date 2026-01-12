Implantação da balsa em Costa Marques avança após articulação de Lucio Mosquini com lideranças locais

Publicada em 12/01/2026 às 11h37
O avanço nas tratativas para a implantação da balsa em Costa Marques marca um novo estágio de um projeto aguardado há anos pela população do município. A iniciativa, segundo foi informado, deixa a condição de expectativa para ingressar na fase de encaminhamentos concretos, abrindo perspectiva de mudanças estruturais na logística local.
A confirmação desse passo decisivo ocorreu após articulação conduzida pelo deputado federal Lucio Mosquini, em conjunto com o prefeito Fabiomar e o ex-prefeito Mirandão. A atuação conjunta foi apresentada como resultado de diálogo político e alinhamento institucional voltado à viabilização do empreendimento. De acordo com Mosquini, trata-se de uma demanda histórica que passou a contar, agora, com encaminhamentos efetivos junto aos parceiros envolvidos no processo.
A futura balsa é tratada como uma obra com reflexos que extrapolam a infraestrutura básica de transporte. A expectativa é de que o equipamento amplie a agilidade no deslocamento de pessoas e cargas, facilite o escoamento da produção local e contribua para a integração de Costa Marques a rotas estratégicas de circulação regional. Esse conjunto de fatores é apontado como elemento central para a dinamização da economia do município.
Ao comentar o avanço, o deputado destacou que a união entre diferentes lideranças políticas foi determinante para o andamento das negociações. Em manifestação direcionada à população, afirmou que “um dos sonhos mais antigos da nossa população está deixando de ser apenas um projeto”, ao se referir ao estágio atual da proposta. Ainda segundo ele, o trabalho segue em andamento e o compromisso com o município permanece ativo.
A divulgação do avanço ocorreu por meio de vídeo gravado com a participação das lideranças locais, no qual foram apresentados os detalhes das tratativas e os próximos passos previstos. A expectativa é de que, a partir desse marco, o projeto avance para as etapas seguintes de formalização e execução.
