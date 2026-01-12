Com apoio do deputado Cirone Deiró Escola Neusa Santos de Oliveira recebe novas salas de aula

Publicada em 12/01/2026 às 11h30
A estrutura da rede municipal de ensino em Rolim de Moura passou a contar com novas salas de aula, entregues na Escola Municipal Neusa Santos de Oliveira. A ampliação representa um avanço na capacidade de atendimento da unidade e impacta diretamente a rotina de estudantes e profissionais da educação.
As novas salas foram incorporadas à escola como parte das ações voltadas à melhoria da infraestrutura educacional no município. Com os espaços concluídos, foi ampliada a oferta de ambientes adequados para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, atendendo à demanda da comunidade escolar.
A iniciativa integra o conjunto de ações desenvolvidas pelo deputado estadual Cirone Deiró no município de Rolim de Moura. Segundo o parlamentar, o foco do trabalho está direcionado ao fortalecimento da educação básica, com investimentos que buscam melhorar as condições de ensino e aprendizagem na rede pública.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!