Inicia os estaduais do Brasil; Copa SP: Definido os confrontos; Tabelinha Rondoniense ...

Pontapé inicial nos dois principais estaduais do Brasil. Copa SP: Definido os confrontos do mata-mata. Tabelinha Rondoniense: Cacoalense eliminado. Expectativas para o Estadual 2026 e futebol feminino.
Paulistão Casas Bahia e Carica 2026 começaram nesse fim de semana. Hoje começa a fase eliminatória da Copinha.
Estaduais - O Paulistão 2026 começou agitado neste sábado com quatro partidas. O São Bernardo foi o grande destaque ao golear o Capivariano por 4 a 0 e assumir a liderança. Santos e Palmeiras também estrearam com vitória: o Peixe bateu o Novorizontino por 2 a 1, de virada, enquanto o Verdão superou a Portuguesa por 1 a 0. Já o Guarani vacilou no fim e cedeu o empate por 1 a 1 ao Primavera, que marcou seu primeiro gol na elite estadual em jogo histórico.
A primeira rodada do Paulistão foi encerrada neste domingo (11) com vitórias convincentes de Corinthians e Mirassol. Na Neo Química Arena, o Timão cresceu no segundo tempo e venceu a Ponte Preta por 3 a 0. Já no Maião, o Mirassol foi avassalador no início e bateu o São Paulo pelo mesmo placar. O Red Bull Bragantino superou o Noroeste com gol no fim, enquanto Velo Clube e Botafogo-SP empataram sem gols. O novo formato deixa a disputa ainda mais acirrada.
Carioca
Mesmo com um time formado por jogadores do sub-20, o Flamengo manteve o tabu diante da Portuguesa ao empatar por 1 a 1, neste domingo, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela Taça Guanabara. A Lusa saiu na frente com Rhuan, aos 12 minutos, e esteve perto de quebrar um jejum de 41 anos sem vencer o rival. Porém, nos acréscimos, o zagueiro Iago marcou de cabeça, aos 49 do segundo tempo, garantiu o empate e evitou a derrota rubro-negra na estreia do Carioca
A partida válida da primeira rodada foi adiantada por conta da Super Copa que o Flamengo disputa ainda este mês.
Copinha - O Palmeiras encerrou a fase de grupos da Copinha 2026 com campanha perfeita. Neste domingo (11), o Verdão venceu o Remo por 3 a 0, com gols de Juliano, Juan Gabriel e Sorriso no segundo tempo, chegou aos nove pontos e garantiu a liderança do Grupo 27. O Monte Roraima também avançou. Já o Fluminense venceu o Sfera por 2 a 1, fechou com 100% no Grupo 25 e se classificou ao lado do Água Santa. A segunda fase começa nesta semana, em jogos únicos.
Nesta segunda-feira começa o mata-mata com 16 confrontos pela segunda fase, todos em jogo único. Entre os destaques estão Santos e Corinthians. O Peixe, líder do Grupo 16 com 100%, enfrenta o Cuiabá às 16h30, em São Carlos. Já o Corinthians encara o Guarani às 20h20, em Jaú. Cruzeiro e Vasco também vão a campo, assim como Bahia, Mirassol e Athletico-PR. A rodada define os primeiros classificados às oitavas.
Tabelinha Rondoniense
Dia 17 de janeiro tem inicio o Rondoniense 2026. União Cacoalense dá adeus a Copinha. Nene na base do futebol feminino.
Rondoniens - O Campeonato Rondoniense Sicredi – Série A 2026 começa no dia 17 de janeiro e promete disputa intensa por título e vagas nacionais. Com apenas sete clubes e calendário curto, a competição não dá margem para erros. Gazin Porto Velho, atual tricampeão, chega como equipe a ser batida. A rodada de abertura terá Gazin Porto Velho x Rondoniense, União Cacoalense x Barcelona-RO e Ji-Paraná x Guaporé, com o Genus folgando. Além da taça, o estadual vale vagas na Copa do Brasil e Série D, aumentando a pressão desde a largada.
Copa SP - O União Cacoalense está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe rondoniense perdeu para o Real Brasília neste sábado (10), no estádio Luisão, pela última rodada do Grupo 16, e deu adeus à competição. Mesmo chegando com chances de classificação, o time sofreu com a pressão do adversário, que abriu o placar cedo com Kauã. No segundo tempo, Gil ampliou de pênalti e Iarley fechou o 3 a 0. O resultado confirmou a vaga do Real Brasília e encerrou a campanha do União na fase de grupos.
Futebol feminino - Após uma carreira marcante nos gramados, Nenê inicia uma nova fase no futebol como treinadora em um projeto de base em Rondônia. Ex-jogadora da Seleção Brasileira, com passagens por Olimpíadas e Copas do Mundo, ela agora atua na formação de crianças e adolescentes de 4 a 15 anos. O projeto atende cerca de 150 atletas e une desenvolvimento técnico e valores humanos. Para Nenê, dividir experiências do futebol mundial é uma forma de inspirar novos talentos e fortalecer o crescimento do futebol feminino e de base no estado.
