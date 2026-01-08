Siglas de esquerda quase desapareceram no estado; Confúcio se movimenta pela reeleição; e partido do MBL sem diretório em Rondônia

Publicada em 08/01/2026 às 09h55
CARO LEITOR, é importante destacar que não houve golpe de Estado na Venezuela, o que aconteceu foi o sequestro do ditador Nicolás Maduro e da sua esposa Cilia Flores pelos EUA, além de bombardeios que atingiram áreas civis e militares de Caracas, capital do país, deixando mais de 80 mortos e centenas de feridos. Em face disso, a Suprema Corte determinou a posse imediata da vice-presidente Delcy Rodriguez, enquanto Maduro e sua esposa Cila seguem presos nos EUA. Na segunda-feira (05), deputados e deputadas da Assembleia Nacional da Venezuela tomaram posse para uma nova legislatura. A cerimônia aconteceu dois dias depois da ofensiva militar dos EUA na Venezuela. A nova legislatura é resultado das eleições realizadas em maio de 2025, quando o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) e aliados do Bloco Pátria, conquistaram 253 das 277 cadeiras da Assembleia Nacional, equivalente a mais de 90% das vagas em disputa. Apesar da gravidade política externa e interna que atravessa a Venezuela, parlamentares governistas e oposicionistas classificaram a instalação da legislatura como um marco importante para reafirmar a institucionalidade do país.
Cadeira
Durante a cerimônia de posse dos deputados e deputadas na Assembleia Nacional da Venezuela, a cadeira da primeira-dama Cila Flores esteve visivelmente vazia durante toda a sessão e, quando chamado o seu nome, foi aplaudida por todo o plenário.
Considerou
O deputado Nicolás Maduro Guerra Filho, filho do ditador venezuelano Nicolás Maduro, fez um discurso visivelmente emocionado homenageando o seu pai e a madrasta Cila Flores durante a posse na Assembleia Nacional da Venezuela. Ele considerou o sequestro como uma violação da soberania nacional e dos princípios do direito internacional.
Irmão
Os parlamentares venezuelanos elegeram o deputado Jorge Rodríguez, irmão da presidente empossada Delcy Rodríguez, para presidir a nova mesa diretiva da Assembleia Nacional da Venezuela. Neste caso, Delcy conduzirá o Poder Executivo do país e o irmão Jorge, o Poder Legislativo.
Oposição
Representando a oposição, o deputado Timoteo Zambrano, da Aliança Democrática, condenou o ataque dos EUA e defendeu o papel do parlamento venezuelano na reconstrução da institucionalidade do país por meio de um “grande pacto nacional” para garantir estabilidade política e a soberania.
Líder
A líder oposicionista Corina Machado, ganhadora do prêmio Nobel da Paz, após pedir intervenção militar externa na Venezuela para arrancar do poder o ditador Nicolás Maduro e elogiar os EUA e ao presidente Donald Trump (Republicanos), esse último disse que Corina “é uma mulher bondosa, mas não tem o respeito da nação”.
Concorreu
O ex-presidenciável venezuelano Edmundo González (76 anos), que se declarou vencedor das eleições presidenciais em 2024, em vídeo no X, diz que é o presidente da Venezuela. González concorreu à eleição no lugar de Corina Machado e sua fala não ecoou nas redes sociais e seguirá exilado politicamente na Espanha.
Disputadíssima
Falando em eleição, a corrida pela reeleição ao Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa de Rondônia será disputadíssima e uma das mais difíceis da história política rondoniense. Parlamentares e partidos se movimentam para se manter no jogo do poder.
Cálculo
Um erro de cálculo dos candidatos a senadores, deputados federais e estaduais será fatal no resultado eleitoral em outubro próximo. Precisamos lembrar da importância da matemática como fator determinante na economia, no social e no jogo do poder.
Movimenta
O senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) se movimenta nos bastidores do poder para se reeleger ao Senado, atraindo vereadores para o seu projeto de reeleição. Além disso, conversa com prefeitos, vice-prefeitos, lideranças religiosas, parlamentares estaduais e federais, candidatos a cargos eletivos e presidentes de associações rurais.
Comunicação
O senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) segue engajado nas redes sociais mediante o seu perfil sério e leve, ou seja, sem dancinhas, pulinhos e gritinhos. Contudo, Confúcio precisa melhorar a sua comunicação política nas redes scoais e evidenciar o seu papel em defesa dos interesses de Rondônia em Brasília.
Incerto
Nas eleições de 2022, o MDB reelegeu o deputado federal Lúcio Mosquini (MDB-Jaru) e elegeu o Delegado Thiago Flores a deputado federal. Lúcio busca abrigo no PL para se reeleger e Flores trocou o MDB pelo Republicanos no segundo ano de mandato. Lúcio tem chances reais em qualquer nominata competitiva e, por conta da atuação parlamentar pífia, o futuro de Flores é incerto.
MDB
O MDB no Brasil inteiro é reconhecido como partido de centro que dialoga e compõe com a esquerda e a direita. Só em Rondônia, por participar do governo do presidente Lula (PT-SP) como participa o União Brasil, Republicanos, PP e PSD, a legenda é vista como partido de esquerda, já as outras legendas ficam de fora da mesma concepção por parte da maioria dos eleitores rondonienses.
PL
Fora da corrida à reeleição, o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) organiza a nominata de candidatos a deputados estaduais e federais. Nas eleições de 2022, o PL reelegeu a deputada Silvia Cristina - hoje filiada ao PP - e o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-Porto Velho).
Federal
Segundo fontes do PL, a legenda bolsonarista em Rondônia, para não sofrer o revés que sofreu com a deputada federal Silvia Cristina - hoje filiada ao PP, que usou a legenda apenas para se reeleger, os nomes da nominata de deputado federal no PL estão sendo escolhidos a dedo.
União
No pleito eleitoral de 2022, o partido União Brasil elegeu a metade das cadeiras na Câmara dos Deputados. Neste caso, foram eleitos os deputados federais Fernando Máximo, Maurício Carvalho, Cristiane Lopes e Eurípedes Lebrão. Esse último perdeu o mandato por conta da recontagem dos votos, mediante uma ação do Podemos no âmbito da Justiça Eleitoral.
Proeza
Na atualidade, o União Brasil federou-se com o partido Progressista (PP), formando a federação União Progressista (UP). Vale lembrar que o PP não elegeu nenhum parlamentar no pleito eleitoral de 2022. Contudo, por conta das indefinições e rachas internos nos meandros da UP, o União Brasil não deverá repetir a proeza de 2022 de eleger quatro deputados federais.
Podemos
A nominata de deputado federal do Podemos atingiu o quociente eleitoral de 77.507 (8,92%) e, por conta da ação movida pedindo a recontagem de votos considerando o cálculo de divisão de vagas na Câmara dos Deputados conforme a legislação eleitoral, daí conseguiu empossar o ex-vereador Rafael Fera (24.286 votos, 2,79%) no mandato de deputado federal.
Projeta
O Podemos, sob a liderança do prefeito de Porto Velho Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), deverá manter a cadeira da legenda na Câmara dos Deputados. Léo projeta a legenda para disputa majoritária e proporcional, mas para o pleno sucesso eleitoral, precisa ampliar as filiações de lideranças de peso em votos para compor a nominata de federais e estaduais.
PSD
A nominata de deputado federal do PSD conquistou 72.130 votos (8,3%). Não conseguiu alcançar o quociente eleitoral. Deputado federal Expedito Netto (PSD-Porto Velho), que buscava a reeleição, obteve apenas 20.045 votos (2,31%), perdendo para Juliane Fúria, que conquistou 24.630 votos (2,83%).
Espera
O presidente estadual do PSD, ex-senador Expedito Júnior (PSD-Rolim de Moura), tem dialogado bastante para construir a nominata de deputado federal. Inclusive, espera reforço do Palácio Rio Madeira, ou seja, do governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho). Expedito Júnior é pré-candidato a deputado federal por consenso do seu grupo político.
Republicanos
A nominata de deputado federal do partido Republicanos obteve 68.284 votos (7,86%), não conquistando uma cadeira na Câmara dos Deputados. Nas mãos do ex-vice-governador Aparício Carvalho, dificilmente conseguirá conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados, porque o partido é tratado como sublegenda da família Carvalho.
Cláusula
As nominatas dos partidos PSC com 57.845 votos (6,65%) – incorporado ao Podemos ao término das eleições de 2022, o PT com 43.586 votos (5,01%), o PSB com 35.727 votos (4,11%), o Avante com 22.336 votos (2,57%) e o PP com 19.239 votos (2,21%), não elegeram deputado federal, mas entregaram a cláusula de barreiras ao Diretório Nacional de suas respectivas legendas nas eleições de 2022.
Getulismo
Os partidos tradicionais PTB com 14.213 votos (1,64%), e o PDT, com 9.803 votos (1,13%) no pleito eleitoral de 2022 - herdeiros do getulismo no Brasil - tiveram um desempenho pífio nas urnas com as nominatas de deputado federal. O PTB saiu de cena com a fusão partidária com Patriotas, resultando no PRD. Já o PDT deverá repetir nas urnas em 2026 o mesmo desempenho de 2022 no voto federal.
Talvez
No pleito eleitoral de 2022, o partido Patriotas conquistou 6.415 votos (0,74%). Passado o pleito, fundiu-se com o PTB, resultando no PRD. A legenda é comandada no estado por Fábio Gonçalves, irmão do vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho). Caso Sérgio assuma a titularidade do cargo em abril próximo, talvez o PRD federado com o Solidariedade que conquistou 2.313 votos (0,27%), alcance a cláusula de barreira.
Dificilmente
Nas eleições de 2022, a nominata de deputado federal dos partidos nanicos PROS obteve 2.258 votos (0,26%) – fundiu-se com o Solidariedade, AGIR 1.520 votos (0,17%), PV 879 (0,1%), o PMB 349 votos (0,04%) – hoje por nome de O Democrático, foram um desastre nas urnas. Já o Mobiliza, PRTB e DC não lançaram candidatos a deputado federal. Dificilmente essas legendas nanicas viabilizam uma nominata de deputado federal em Rondônia para entregar pelo menos a cláusula de barreiras ao Diretório Nacional dos respectivos partidos.
Desapareceram
Os partidos no campo da esquerda, PCdoB com apenas 2.184 votos (0,25%), PSOL 815 votos (0,09%) e a Rede 135 votos (0,02%), quase desapareceram no voto de deputado federal nas eleições de 2022. Já o PCB, PSTU, PCO e Unidade Popular não lançaram candidatos a deputado federal. Tais partidos do campo da esquerda não conseguirão se tornar competitivos em Rondônia por conta do voto conservador de direita e de extrema-direita.
Missão
O partido Missão, ligado aos meninos do Movimento Brasil Livre (MBL), estreia nas urnas nas eleições de 2026 e enfrentará um “teste de fogo” para ter acesso aos recursos do Fundo Partidário e à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. A Missão precisa eleger, ao menos, treze deputados federais, ou obter um percentual de 2,5% dos votos válidos no pleito para a Câmara de Deputados. A legenda segue sem Diretório Estadual em Rondônia.
Sério
Falando sério, a Venezuela nas mãos dos irmãos Delcy Rodríguez (presidente interina do país) e Jorge Rodríguez (deputado e presidente da Assembleia Nacional da Venezuela), seguirá tudo como antes no quartel de Abrantes. Ambos sempre participaram no núcleo de influência do chavismo e da divisão de poder no país, portanto, seguirão com o projeto de país chavista na economia e na política.
