Semed está oferecendo vagas para creche em tempo integral para crianças de 2 e 3 anos

Publicada em 16/01/2026 às 08h44
Cuidar das nossas crianças é um ato de amor, responsabilidade e compromisso com o futuro. A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da SEMED, está oferecendo vagas para creche em tempo integral para crianças de 02 e 03 anos, garantindo acolhimento, segurança e desenvolvimento desde os primeiros anos de vida.
Sabemos que pais e mães trabalhadores precisam sair de casa com o coração tranquilo, certos de que seus filhos estão bem cuidados, aprendendo, brincando e recebendo carinho de profissionais preparados e comprometidos. A creche é mais que um espaço de cuidado, é um ambiente de afeto, estímulo, socialização e construção de valores.
Investir na primeira infância é fortalecer as famílias, apoiar quem trabalha e preparar Espigão D’Oeste para um futuro mais humano e justo. Educação de qualidade começa cedo, e aqui ela é prioridade.
Para mais informações, procure a SEMED ou as escolas municipais.
Prefeitura de Espigão D’Oeste e SEMED, trabalhando com seriedade, sensibilidade e amor pelas nossas crianças.
