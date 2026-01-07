Segurança pública em Rondônia registra quedas históricas de crimes em 2025 sob gestão Marcos Rocha

Publicada em 07/01/2026 às 14h02
A redução consistente dos principais indicadores de criminalidade marcou o cenário da segurança pública em Rondônia ao longo de 2025, conforme dados consolidados pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania. Na comparação com o ano anterior, o estado apresentou quedas relevantes em crimes patrimoniais e violentos, resultado atribuído a uma combinação de investimentos, planejamento operacional e atuação integrada das forças policiais durante a gestão do governador Marcos Rocha.
De acordo com o levantamento oficial que compara o período de janeiro a dezembro de 2025 com igual intervalo de 2024, os roubos a pessoas recuaram 37%, enquanto os roubos de veículos tiveram redução de 53%. Os registros de roubos a residências diminuíram 41% e os furtos consumados apresentaram queda de 11%. No mesmo recorte, os latrocínios passaram de dez ocorrências para cinco casos, e as tentativas de homicídio foram reduzidas de 780 para 661 registros.
Esses resultados ocorreram em um contexto de fortalecimento das ações ostensivas e investigativas. A atuação integrada entre Polícia Militar, Polícia Civil e setores de inteligência foi ampliada, o que permitiu maior presença territorial, respostas mais rápidas e ações coordenadas em áreas consideradas estratégicas. Segundo a Sesdec, o conjunto dos indicadores demonstra que a redução da criminalidade esteve associada a uma política estruturada, baseada em inteligência policial e operações conjuntas contínuas.
As operações de grande porte se tornaram um dos eixos centrais desse modelo. Em 2025, a integração entre as forças de segurança resultou na apreensão aproximada de 12,5 toneladas de drogas, número considerado histórico para o estado. Iniciativas como a operação “Fecha Boca” tiveram como foco o enfrentamento ao tráfico, a desarticulação de facções criminosas e o fechamento de pontos de comercialização de entorpecentes, especialmente em regiões de fronteira e corredores logísticos.
Paralelamente às operações, a estrutura das forças de segurança foi reforçada com investimentos em tecnologia, equipamentos e capacitação. Foram incorporadas novas viaturas, armamentos modernos e equipamentos de proteção individual, além do fortalecimento de unidades especializadas, como o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar e a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. O governo estadual informou que a ampliação da estrutura teve impacto direto na capacidade de resposta das corporações.
No campo da investigação criminal, o desempenho da Delegacia de Homicídios também foi destacado nos dados oficiais. Em 2025, a unidade alcançou índice de elucidação de 92% dos casos, colocando Rondônia entre os estados com melhores resultados no país. A ampliação da integração entre investigação, perícia, órgãos de fiscalização e o Poder Judiciário foi apontada como fator determinante para esse desempenho.
Ao comentar os números, o governador Marcos Rocha afirmou que os avanços registrados refletem decisões firmes e planejamento contínuo na área da segurança pública, ressaltando que os investimentos e a integração das forças são elementos centrais da estratégia adotada ao longo da gestão. O governo estadual sustenta que os resultados obtidos em 2025 reforçam o modelo adotado para garantir a proteção da população e a preservação do patrimônio em todo o território rondoniense.
