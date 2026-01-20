Rondoniense x Genus: horário do jogo é alterado na 2ª rodada do Campeonato Estadual

Publicada em 20/01/2026 às 14h49
O confronto entre Rondoniense Social Clube e Sport Club Genus, válido pela segunda rodada do Campeonato Rondoniense, teve o horário oficialmente alterado e será disputado na noite de quarta-feira, dia 21 de janeiro, às 20h, no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. A mudança foi comunicada pelo clube auriverde, que reforçou as informações atualizadas para os torcedores.
Com a nova definição, a equipe do Rondoniense volta a campo em busca de resultado no Estadual diante do Genus, adversário tradicional da capital. O duelo está mantido para o mesmo local previamente programado, mas passa a ocorrer em novo horário, exigindo atenção do público que pretende acompanhar a partida presencialmente.
A expectativa do clube é de presença da torcida nas arquibancadas do Aluízio Ferreira, considerado um dos principais palcos do futebol rondoniense. O Rondoniense destacou a importância do apoio dos torcedores neste compromisso da fase inicial da competição, que marca mais um passo da equipe na disputa do campeonato estadual.
