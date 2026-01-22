Rondoniense vence o Sport Genus após confusão entre as duas equipes

Publicada em 22/01/2026 às 08h50
Rondoniense e Sport Genus entraram em campo precisando da vitória, principalmente o Genus que estreava na competição, mas a partida foi bastante movimentada e com poucas chances de gol, a chuva fina que caiu durante a partida serviu pra deixa o jogo cheio de divididas e bastante brigado, mas na parte final do derby da capital uma grande jogada que foi finalizada com um belo gol para o Rondoniense, o lateral esquerdo Erick Rosa puxou pra direito e bateu por cobertura para vencer o goleirão Dida, que ficou sem reação diante da pintura do lateral do Rondoniense.
Apesar do belo gol o ritmo da partida não mudou continuou bem disputado no meio do campo e sem muitas chances, mas o Rondoniense conseguiu criar outra boa jogada no ataque pelo lado direito, já dentro da área Robertinho recebe e bate de primeira pra marcar o segundo do Rondoniense. Após o segundo gol o Rondoniense começo a ganhar tempo, o que irritou o time do Genus, nos minutos finais jogadores se estranharam e começou a confusão entre as duas equipes, jogadores dos bancos de reservas entraram em campo e após alguns minutos os ânimos se acalmaram, o árbitro apitou o final da partida.
Com a vitória o Rondoniense assume a ponta da tabela e se prepara para enfrentar o Barcelona no próximo final de semana. Já o Sport Genus amaga a estreia com derrota e agora volta as suas atenções para a partida no sábado em casa diante da União Cacoalense, as duas equipes ainda não pontuaram na competição.
