Rocha vai mexer mais uma vez na sua equipe; governador fechou com Fúria?; e Léo propenso a ir mesmo com Flori

OS VENEZUELANOS APROVEITARÃO A CHANCE DE OURO OU VÃO PREFERIR VOLTAR PARA O ABISMO?
O que vai acontecer com a Venezuela? Depois da prisão do chefe do terror pelos americanos (festa nas ruas, com milhares de pessoas, país afora, comemorando e com a esquerda brasileira, que sempre apoia ditaduras como as Maduro e a de Cuba, fazendo protestos vazios) ficou uma espécie de vazio de poder. Mesmo que a vice-presidente Delcy Rodriguez, escolhida a dedo por Maduro, tenha assumido o cargo, dizendo que trabalhará em parceria com os Estados Unidos, não se sabe até quando sua frágil posição será mantida.
Certamente que os americanos não fizeram uma operação de alto risco, a um custo altíssimo, para prender um criminoso que comandava a quadrilha dirigente de um país, apenas por causa do petróleo, embora tenha cutucado forte a Rússia e a China, dependentes do petróleo venezuelano. Vão exigir democracia, eleições livres, fiscalizadas por eles e, ainda, dificilmente não exigirão uma limpeza no putrefato sistema Judiciário da Venezuela, principalmente em relação à sua Suprema Corte.
A nova Presidente, não se sabe se ficará no cargo ou não, mas já acenou que palavras de paz e simpatia por uma agenda de colaboração com o governo Trump. Comunista e radical como Maduro, ela conseguirá algum apoio, além do dado pelo governo Lula, que a reconheceu no comando do país minutos depois do anúncio oficial?
Maduro já está sozinho dentro e fora do seu país. Rei morto, Rei posto! Lhe restará, para escapar de uma prisão perpétua e até do risco de uma pena de morte, começar a contar à Justiça americana tudo o que sabe. E é este o temor de muitos ditadores, principalmente da América Latina, alguns dos quais, há fortes denúncias, receberam pesados recursos do narcotráfico, para chegarem ao poder. O pesadelo para estes apoiados pelo crime, pode estar recém começando.
Se o lógico acontecer, em breve a Venezuela terá eleições livres. Talvez antes tenha que levar para a prisão milhares de milicianos que mataram, torturaram e prenderam adversários do regime do ditador Maduro durante anos. Talvez tenham que prender também ao menos todos os membros da Suprema Corte, para que paguem pela cumplicidade nos crimes. Com as eleições, certamente Maria Corina Machado será eleita e colocará o país no caminho da liberdade, da verdadeira democracia, do desenvolvimento e da justiça social.
Caso perca esta oportunidade de ouro, a Venezuela correrá o risco de se eternizar nas mãos de membros da mesma quadrilha que dominam o país desde Hugo Chávez. Além de notas frias e formais de governos totalitários, como os da Rússia e China, contestando a prisão do Presidente/terrorista/traficante e do governo do Brasil, que já não fala em nome da grande maioria do povo brasileiro, são poucos os que contestam a ação militar do governo Trump.
Qual o caminho que a Venezuela seguirá? Perderá a oportunidade rara de se reconstruir ou voltará para o abismo? Em breve teremos as respostas.
CHUVA INTENSA, RISCO DE RIOS TRANSBORDAREM, RAIOS E TROVÕES: COMEÇAR UMA SEMANA DE PERIGOS E MAU TEMPO
Quem acha que já choveu o suficiente n este inverno amazônico que começou em novembro, infelizmente se enganou feio. As coisas vão piorar a partir desta semana, com a chegada de chuvas torrenciais, acompanhadas de ventos que podem chegar a até 100 km/hora em Rondônia e Acre. Os temporais previstos pela meteorologia, para assustar ainda mais, virão acompanhados de muitos raios e trovões. Mas o pior das previsões envolvem alguns rios do Estado, Em Porto Velho, Ji-Paraná e Jaru, por exemplo, os rios que banham estas cidades estai subindo muito. Jaru já se prepara para enfrentar nova cheia.
Em Porto Velho, o rio Madeira continua subindo. Embora as chuvas locais tenham pouca influência sobre ele, é da Bolívia que está vindo o grosso das águas, em função se contínuos temporais nas regiões das nascentes. No bairro Cai N´Água, a Prefeitura já foi obrigada a interditar uma rua que corre ao lado do Madeira, porque um dos pontos está desbarrancando e trazendo enorme perigo para veículos e pedestres.
No pacote de más notícias em relação ao mau tempo na nossa região, há claro risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas. A previsão da meteorologia é que as chuvas se intensifiquem a partir da madrugada desta quarta-feira e continuem até o final de semana. Na Capital, a Defesa Civil já está mobilizada, preparando-se para enfrentar o que vem por aí. O rondoniense e o morador de Porto Velho, especialmente, também deve se preparar para o que vem por aí.
TEMOS DEZ CABEÇAS DE GADO PARA CADA PESSOA, A MAIOR PROPORÇÃO DO PAÍS. EM 1973, ERAM SÓ 21 MIL UNIDADES EM TODO O ESTADO
Se destaca nas redes socais, tanto em vídeos como em textos jornalísticos, nas redes sociais, o poderio do rebanho bovino de Rondônia. Segundo o vídeo, somos o Estado onde existem mais bois do que pessoas, em todo o País. São dez cabeças para cada um dos perto de 1 milhão e 750 mil habitantes. Rondônia é hoje o sexto Estado brasileiro com o maior rebanho. Há uma década atrás, éramos o oitavo. Hoje, 18 milhões de cabeças de gado pastam nos nossos campos, fornecendo carne de alta qualidade para vários mercados.
Para se ter ideia do que Rondônia cresceu no agronegócio e principalmente na produção bovina, em 1973, ou seja, há pouco mais de meio século, o total do gado registrado por aqui, em todos os quase 239 mil quilômetros quadrados da área total rondoniense, era menor que 21 mil cabeças. Ou seja, em 52 anos saltamos 900 vezes no número do nosso rebanho.
O Brasil tem hoje perto de 225 milhões de cabeças, o que o coloca, desde 2015, como o país com os maiores rebanhos entre todas as Nações. O rebanho de Rondônia representa 8,22 por cento do total nacional. Hoje, exportamos nossa carne para inúmeros países. Em 2024, nossas exportações do setor trouxeram aos cofres do Estado Mais de 1 bilhão e 160 milhões de dólares. Nossos principais compradores são China, Emirados Árabes Unidos, Chile, Hong Kong e Egito.
O mercado norte americano também absorve boa fatia da nossa produção, principalmente a chamada “carne verde”, em que o gado só se alimenta de pasto, sem qualquer produto químico. Até outubro passado, tínhamos exportado nada menos do que 15.300 toneladas para consumo nos Estados Unidos. Em dinheiro, isso representava algo muito perto der 78 milhões de dólares.
TAMBÉM POR CAUSA DA ELEIÇÃO, GOVERNADOR PREPARA PACOTE DE MUDANÇAS NA SUA EQUIPE
Depois de curtir alguns dias de férias com a família, o governador Marcos Rocha volta com várias decisões a serem tomadas. A principal delas, e é o que se ouve nos bastidores, é que em breve haverá várias mudanças na sua equipe. Um dos motivos é que vários se secretários deverão disputar a eleição do ano que vem e Rocha quer montar seu tome definitivo logo, para concluir seu oitavo ano de governo, já que a tendência (não se sabe ainda se definitiva) é de que não deve deixar o cargo para disputar o Senado.
Vários nomes da atual equipe (como os secretários Coronel Jefferson, da Saúde; Coronel Vital, da Segurança Pública; Coronel Braguin, comandante da PM, entre vários outros, deverão disputar o pleito deste ano. Nesta relação deve entrar ainda o secretário de Desenvolvimento Econômico, Lauro Fernandes. Uma dúvida está na Casa Civil, onde o secretário Elias Rezende está sendo cotado para disputar uma cadeira à Câmara Federal ou ainda, como nome indicado por Marcos Rocha, para integrar uma chapa na corrida ao Governo como candidato a vice.
Não é hábito do Governador anunciar antecipadamente suas decisões. Elas muitas vezes só são conhecidas depois de publicadas no Diário Oficial. Mas o que se ouve é que, além dos que saem para concorrer, Rocha pode mexer em outros postos também importantes do seu governo. Por enquanto, são ilações, possibilidades e intenções apenas. Não há indícios de que serão indicados nomes de fora ou se os atuais adjuntos poderão ser tornados titulares. Em poucos dias, se saberá das decisões do Governador.
ROCHA COM FÚRIA E LÉO MORAES COM O DELEGADO FLORI: POSSIBILIDADES NA CORRIDA PELO GOVERNO
Quem é chamada “a noiva da vez” na política rondoniense? Claro que na sucessão estadual, o apoio do governador Marcos Rocha ser´pa importante, pelo poder que ele representa e pelos tentáculos que o governo tem em cada comunidade rondoniense. Mas, sem dúvida, neste momento, a estrela da vez – principalmente nas regiões próximas à Capital – é o prefeito Léo Moraes. Nem o Governador e nem o Prefeito serão candidatos em 2026, embora ainda haja uma pequena chance de Rocha voltar atrás. Mas os dois vão influir pesadamente na disputa deste ano.
Léo tem dois aspectos positivos neste contexto. O primeiro, sua alta popularidade na Capital e distritos e em cidades próximas. Em segundo, tem sob seu comando o maior eleitorado do Estado, em torno de 380 mil aptos para irem às urnas, concentrados na maior cidade rondoniense. O Estado terá, no total, algo em torno de 1 milhão e 400 mil eleitores em 2026. Claro que a força maior vem do interior, mas nele os votos podem ser espalhados por vários candidatos, enquanto que em Porto Velho, Léo pode transferir votos para um só nome.
É neste contexto que o Podemos, partido de Léo, está pensando seriamente no lançamento da candidatura do prefeito Delegado Flori, de Vilhena. A história está crescendo nos meios políticos e há quem diga que Léo Moraes estaria propenso a apoiar a iniciativa. Já o governador Marcos Rocha, a princípio, estariam fechando um acordo para sua sucessão com o jovem prefeito de Cacoal, Adailton Fúria.
BANCADA FEDERAL EMITE NOTA CONTRA PEDÁGIOS NA BR 364 E AVISA QUE RECORRERÁ À JUSTIÇA
Sem assinaturas individuais, mas apenas como uma “Nota da Bancada Federal de Rondônia”, foi publicada nas redes sociais uma espécie de protesto contra o início da cobrança de pedágio na BR 364. Diz o texto: “Sobre a BR 364, o Congresso Nacional não votou esta concessão”. E prossegue: “os pedágios anunciados em Rondônia são abusivos e resultam de uma decisão unilateral do Governo Federal, conduzida pela ANTT, sem qualquer votação ou aprovação no Congresso Nacional”.
Prossegue: “a Bancada Federal de Rondônia sempre se pronunciou contra este edital, que impõe tarifas elevadas; prevê pouca duplicação e estabelece demora no início das obras, desconsiderando a realidade de quem vive e produz no Estado.
Conclui a nota: “Rondônia foi desrespeitada. A bancada seguirá firme, inclusive na Justiça, para barrar este abuso e defender os trabalhadores, os produtores e a população rondoniense”.
Não há informações se a Nota foi emitida apenas pela bancada federal da Câmara ou se teve também as assinaturas dos senadores Marcos Rogério e Jaime Bagattoli, já que certamente não a tem a de Confúcio Moura, aliado de primeira hora ao governo Lula e voz dissidente na nossa bancada no Congresso. Durante as tratativas e audiências públicas anteriores à concessão, não houve posicionamento dos nossos parlamentares.
A cobrança em sete postos de pedágio na BR 364 começam na próxima segunda-feira, dia 12 e foram autorizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres do Governo Federal, responsável pelo contrato com o Consórcio Nova 364.
ANO COMEÇA BOM PARA O EMPREGO: SINE ESTÁ OFERECENDO DUAS MIL VAGAS EM RONDÔNIA
No Estado brasileiro onde há o menor desemprego do país (e aí sim, são números reais e não maquiados como os índices nacionais, que o IBGE adapta ao seu bel prazer) o ano começa com nada menos do que 2.065 ofertas de empregos, disponíveis no Sine rondoniense. As ofertas são na Capital, mas também em várias outras cidades, onde o desenvolvimento econômico tem crescido, em alguns casos significativamente.
O governo do Estado comemora, na medida em que o aumento do emprego fortalece a geração de trabalho e renda, amplia o acesso da população ao mercado formal e dá dignidade às famílias.
Para o governador Marcos Rocha, os investimentos do governo em políticas de empregabilidade refletem diretamente no desenvolvimento econômico. “Iniciar o ano com mais de duas mil vagas abertas, demonstra o comprometimento da nossa gestão em estimular a economia, apoiar as empresas e garantir dignidade às famílias rondonienses por meio do trabalho”, analisou.
O objetivo é facilitar o encontro entre trabalhadores e empresas, por meio do Sine-RO, que atualmente reúne 6.791 empresas cadastradas, com oportunidades em diferentes áreas profissionais. As vagas contemplam desde funções operacionais até cargos técnicos e administrativos, atendendo aos diversos perfis de candidatos.
O titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), secretário Lauro Fernandes, ressaltou a importância do Sine-RO como ferramenta estratégica para o crescimento do Estado. “O sistema fortalece a intermediação de mão de obra, aproxima o trabalhador das oportunidades e contribui para um ambiente econômico mais dinâmico e competitivo em Rondônia.”
EYDER BRASIL CONSEGUE LIBERAÇÃO DE EMENDAS DE MEIO MILHÃO DE REAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ESCOLAS DA CAPITAL
Uniformes, melhorias no ambiente escolar e apoio à Educação: estas são metas prioritárias no mandato do deputado Eyder Brasil. Prova disso é que ele conseguiu liberar emendas com valor próximo a meio milhão de reais, apoiando a estrutura a disposição dos estudantes, fortalecendo o aprendizado e a rotina educacional nas salas de aula.
Na Escola Estadual de Ensino Médio Major Guapindaia, por exemplo, os recursos viabilizaram a aquisição de 450 uniformes escolares e esportivos destinados aos alunos dos terceiros anos. “A iniciativa atende uma necessidade antiga da unidade e contribui diretamente para a rotina escolar, para a prática esportiva e para o bem-estar dos estudantes”, destacou o parlamentar.
Outro investimento já liberado contempla a Escola Municipal Canto do Uirapuru, que atende 386 crianças da educação infantil. A emenda será utilizada na reforma da escola, incluindo adequações na infraestrutura, construção de uma passarela coberta e nova fachada, garantindo mais segurança no acesso dos alunos e proteção contra sol, chuva e o tráfego intenso da região.
“Garantir os uniformes dos alunos dos terceiros anos e investir na reforma da escola é cuidar da educação na prática. Quero agradecer ao diretor do Major Guapindaia, Célio Silva, e à diretora da Escola Canto do Uirapuru, Elizete Gomes, pela parceria e pelo trabalho sério que realizam. Educação de qualidade começa com estrutura, dignidade e respeito aos nossos alunos”, disse Eyder Brasil.
PERGUNTINHA
Você ainda acredita que toda a podridão da quebra do Banco Master vai ser tornada pública e todos os corruptos serão punidos ou acha que vai prevalecer o anúncio do Tribunal de Contas da União, de que vai fiscalizar a decisão do Banco Central e até pode reverter a decisão da quebra, daí livrando a cara de todos os graúdos que roubaram e novamente podem de sair muito bem?
