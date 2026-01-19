Rocha com o pé no PSD; governador apoiará Fúria com a benção de Expedito-pai; e Scheid e Camargo disputarão o voto da direita

Publicada em 19/01/2026 às 08h20
ROCHA COM UM PÉ NO PSD, APOIARÁ FÚRIA E SERÁ RECEBIDO COM “TAPETE VERDE E AMARELO”, ANUNCIA COMANDO DO PARTIDO
“Com tapete verde e amarelo”. É com um tapete com estas cores que o governador Marcos Rocha será recebido, quando agendar sua posse no PSD, não só como novo membro do partido, mas provavelmente como seu novo presidente regional. A frase sobre o tapete é do atual presidente do partido, o ex-deputado federal Expedito Júnior. Rocha já recebeu vários convites do partido, que lançará o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria ao Governo. O acordo ainda não foi fechado oficialmente, mas a tendência é que isso ocorra em breve.
O que se sabe é que Rocha está cada vez mais próximo de Fúria, mesmo antes de decidir mudar para o PSD. O Governador tinha convites de outros partidos, mas pelos bastidores da nossa política, o que se ouve é que ele já estaria fechado com o grupo político de Fúria e Expedito Júnior. Foi Expedito Júnior, aliás, quem fez toda a costura do acordo.
As conversações políticas, que foram iniciadas há várias semanas, estão em fase muito adiantadas. Mas, ainda não tiveram, ao menos até este sábado, o OK do Governador. Nos bastidores, sempre havia conversas de que Rocha estaria à frente da formação de uma chapa comandada por Fúria. Houve uma reunião no Palácio na sexta-feira pela manhã, mas todos os envolvidos nada confirmavam. Um deles disse que a conversa está bem adiantada, mas ainda nada havia de definitivo.
Portanto, que ninguém se engane! Marcos Rocha vai sim comandar a própria sucessão. Decidido a permanecer no poder até o último dia do seu segundo mandato, o Governador, obviamente, não se manterá distante do processo sucessório. Pode-se dizer, com segurança, que em breve será oficializada a parceria com o PSD e Fúria.
E a questão do Senado? Sem ser candidato, por decisão já anunciada, já que não quer passar o comando do Estado ao seu vice, Sérgio Gonçalves, Marcos Rocha também estará muito presente na corrida pelas duas vagas. Neste quesito ainda não há uma clareza sobre as decisões do Governador. Caso ele ingresse mesmo no PSD, certamente os interesses partidários serão levados em conta na decisão de apoiar dois nomes para a disputa.
Tudo isso leva à conclusão de que, sim, o atual Governador terá participação efetiva não só no apoio ao grupo político para ocupar a cadeira que será dele até início de janeiro de 2027, como também pela corrida ao Senado. Neste momento, os nomes que estão aparecendo com mais chances de chegar ao Senado são os de Sílvia Cristina e Fernando Máximo, com Confúcio Moura em terceiro, bem distante dos dois primeiros.
A alguns meses das decisões, elas começam a ser encaminhadas. Para o Governo do Estado, estão postos Marco Rogério e Expedito Netto, um da direita e outro da esquerda, na briga pela sucessão. Fúria será o nome governista. Também está na relação como possível postulante, o ex-prefeito Hildon Chaves. Há outros possíveis concorrentes, mas, com chances reais, são só estes, acrescidos de Fúria. Agora é esperar as decisões serem oficializadas.
QUEM ROCHA VAI APOIAR AO SENADO? PELO MENOS QUATRO NOMES ENTRE OS CANDIDATOS NÃO TERÃO O AVAL DO GOVERNADOR
Em relação ao Senado, ainda não há certeza de quem Marcos Rocha irá apoiar, mas se tem certeza, pelo menos em quatro dos nomes, a quem ele não irá se somar na campanha, de jeito nenhum. O primeiríssimo lugar vai para o ex-governador Confúcio Moura, de quem Rocha quer toda a distância possível. Os dois não têm qualquer coisa em comum. O segundo é o deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo, opositor ferrenho do atual governo.
O terceiro nome que não terá apoio de Rocha em nenhum circunstância é o empresário do agronegócio Bruno Scheid, de Ji-Paraná. Scheid chegou a participar do governo do Estado no início do primeiro mandato do atual Governador, mas teria tomado medidas que os afastaram total e definitivamente.
E Fernando Máximo, o médico a quem Rocha escolheu como seu primeiro secretário de saúde, que fez um trabalho destacado na pandemia e acabou se tornando o deputado federal mais votado na última eleição? Os dois, se não estão rompidos, estão muito afastados nos últimos tempos.
Restaria Sílvia Cristina, mas ao menos publicamente, Rocha não tem declarado apoio à deputada que quer ser senadora. Uma possibilidade real está entre um nome que ainda não apareceu oficialmente no rol de candidaturas: Mariana Carvalho. Os Rocha e os Carvalho estiveram muito próximos nas últimas eleições, mas não se sabe como está este relacionamento neste momento.
Mas, de qualquer forma, se houvesse uma aposta e Mariana fosse candidata, as fichas poderiam ser colocadas nela como nome preferido de Marcos Rocha. O futuro vai dizer se quem apostou nesta decisão, vai perder ou vai ganhar!
BRUNO SCHEID E CAMARGO: OS DOIS QUEREM OS VOTOS DA DIREITA DE RONDÔNIA PARA CHEGAR AO SENADO
Por falar em Senado, há dois nomes que pretendem disputar a eleição e cujo potencial eleitoral não se tem a menor ideia se podem ou não ter chances de chegar lá. Um deles é o ji-paranaense Bruno Scheid, do PL, escolhido a dedo pelo ex-presidente Jairo Bolsonaro para a missão. Scheid é novato nas disputas eleitorais, mas tem aparecido nas pesquisas até com algum destaque (por exemplo, muito perto do duas vezes governador e atual senador Confúcio Moura).
O outro é deputado estadual, eleito com quase 12 mil votos por Ariquemes, sua base eleitoral e a região. O Delegado Rodrigo Camargo é bolsonarista radical, se diz representantes da direita no parlamento e tem se postado como forte opositor ao governo de Rondônia. Ele também tem aparecido nas pesquisas, ainda distante dos líderes, mas acha que é o melhor nome do bolsonarismo para ocupar uma das duas cadeiras a que Rondônia tem direito.
Tanto Scheid quanto Camargo vão disputar a mesma faixa do eleitorado, ambos ligados ao setor mais radical da direita no Estado, que, embora forte, pode acabar diminuindo as chances de cada um. Camargo, em Porto Velho, tem procurado o apoio do prefeito Léo Moraes, hoje a maior liderança da Capital. Até agora, contudo, não se sabe se esta aproximação vai mesmo incluir um apoio forte do jovem Prefeito ao Delegado/deputado.
No momento em que os principais nomes ao Senado são Sílvia Cristina, Fernando Máximo e Confúcio, os dois representantes mais à direita acham que podem chegar lá. Só resta esperar para sabermos!
MAIOR REFORMA DO CEMETRON, COM 19 MILHÕES DE REAIS EM INVESTIMENTOS, SERÁ INAUGURADA NESTA SEMANA
Há 38 anos – 22 de fevereiro de 1988 – era inaugurado o Hospital Cemetron de Porto Velho. Nesta próxima sexta-feira, dia 23, será entregue oficialmente a ampla reforma, ampliação e várias melhorias no hospital de doenças tropicais, num investimento que superou os 19 milhões de reais, feitos pelo governo Marcos Rocha. Além da inauguração em si, um fato especial corrigirá uma injustiça histórica. Há mais de três décadas o Cemetron leva, por lei, o nome do inesquecível médico rondoniense dr. Hamilton Gondin. Nesta sexta, será inaugurada uma placa com o nome dele, enfim tornando público algo que a legislação determinou no final dos anos 80.
A obra resultou na ampliação do complexo hospitalar com área total construída de 2.658,85 metros quadrados. As melhorias incluem, entre outras coisas: 365 metros quadrados de Unidade de Terapia Intensiva de Infectologia, com 10 leitos; 173 metros quadrados de Central de Material e Esterilização; nova central de gases medicinais e ainda, nova subestação de energia.
Tem mais: o pacote de melhorias inclui um auditório com capacidade para 100 pessoas; 19 salas administrativas; 140 metros quadrados do novo almoxarifado; 160 metros quadrados da nova farmácia; geradores e novo abrigo de resíduos. O Cemetron já teve várias reformas, mas nenhuma delas nesta proporção e com tão alto investimento. O governador Marcos Rocha deve comandar a solenidade programada para a manhã da próxima sexta-feira.
FROTA MODERNA, MAIS 51 ÔNIBUS E MENOR TARIFA ENTRE AS CAPITAIS: O TRANSPORTE PÚBLICO DÁ UM SALTO
O transporte coletivo de Porto Velho, que já viveu momentos de grande crise, principalmente durante o governo de Mauro Nazif, deu um novo salto. Nesta semana, o prefeito Léo Moraes anunciou mais 51 novos ônibus, que serão integrados à frota, para atendimento qualificado de milhares de usuários. Os coletivos terão Wi-fi e GPS, de forma que o passageiro poderá saber onde está o ônibus que ele usa e quanto tempo ele vai demorar para chegar até a sua parada, por exemplo.
Em abril de 2024, a Prefeitura, na gestão de Hildon Chaves, adquiriu 50 ônibus, entre novos e seminovos. No total, a frota da cidade passou a ter 120 coletivos. Agora, ela será ampliada em quase 49 por cento, com a chegada de ônibus modernos e todos zero quilômetro, segundo Léo Moraes.
Outro destaque para o transporte público de passageiros em Porto Velho é o custo da tarifa: Léo Moraes a baixou de 6 reais para 3 reais, hoje o menor preço dos ônibus entre todas as Capitais do país. Com uma frota nova ou em muito bom estado, o serviço na Capital dos rondonienses dá um salto de qualidade.
Hoje, em Rondônia, há duas cidades com transporte público, embora não tão amplo, com tarifa zero. A primeira foi Cacoal, pioneira neste sentido. Recentemente, o mesmo foi aplicado em Vilhena.
CRIMES E DESVIOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PORTO VELHO: DRACO FAZ OPERAÇÃO NA CAPITAL E EM GUAJARÁ
É sempre bom ter cuidado com grandes operações policiais, para que não haja injustiças. Mas também há que se lembrar que, na grande maioria dos casos, com exceção das exceções de sempre, muitos dos denunciados acabam sim, tendo que prestar contas à Justiça. Nesta sexta-feira, uma grande ação da Draco, Delegacia especializada contra o crime organizado, cumpriu vários mandados judiciais contra ex-dirigentes, funcionários e empresas que trabalharam com o Instituto de Previdência Municipal, o IPAM, de Porto Velho.
O caso envolve a administração anterior do órgão, comandado por Ivan Furtado de Oliveira, um dos denunciados, por ilegalidades que teriam sido praticadas durante a gestão do então prefeito Hildon Chaves. Detectado agora, no governo Léo Moraes, o pretenso esquema criminoso teria sido praticado.
O resumo da ópera: uma empresa de Fonoaudiologia, credenciada para serviços básicos, passou a faturar alto com cirurgias de alta complexidade, também superfaturadas. O crime envolvia servidores públicos do IPAM e particulares, com várias irregularidades e ilegalidades, o que ocasionava pagamentos totalmente fora do contrato e de altos valores.
Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Porto Velho e Guajará-Mirim, além de medidas judiciais de afastamento de agentes públicos de suas funções, bem como sequestro e indisponibilidade de bens. As investigações continuam.
ESCÂNDALO DO BANCO MASTER: PF TEM COMO ACESSAR CELULARES MESMO SEM A SENHA E DESLIGADOS, MAS STF MANTÉM SIGILO
A PF dispõe de ferramentas para desbloquear telas e de extrair informações e dados de um telefone desligado, o que poderia parecer que iria emperrar as investigações. Quando começou a correr entre os que estão mais sujos do que pau de galinheiro no rolo do Master, que a PF descobriria todos os contatos, diálogos e outras provas, envolvendo os crimes, o desespero começou a tomar conta de uns e outros.
Sorte deles é que todos têm um grande defensor no STF. Toffoli determinou sigilo em tudo e que todas as provas sejam colocadas sob sua guarda. Como quem manda no país hoje são os ministros do Supremo, já que atuam em casos em que estão pessoalmente envolvidos ou o estão seus parceiros, amigos e familiares e não se dizem impedidos, não se sabe exatamente até onde as investigações irão.
Se toda a podridão fosse levada a público, o que parece que não vai acontecer, pela fiel guarda do Supremo, se saberia, conforme confessou o ministro da Economia, Fernando Haddad, do maior escândalo contra o sistema financeiro do país em toda a nossa História.
O caso do Banco Master tem ainda outro escândalo que já saiu para as ruas: a contratação milionária da esposa do ministro Alexandre Moraes. O ministro agora, ao invés de explicar esta situação inacreditável, quer saber quem vazou a informação e não se houve ilegalidade ou não no contrato. Este é o Brasil de hoje, onde as leis são ditadas pelo STF e ai de quem as conteste!
ENERGISA JÁ INVESTIU 70 MILHÕES DE REAIS PARA APOIO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM TODO O ESTADO
Com investimentos que ultrapassam 70 milhões de reais desde 2018, ano em que o Grupo Energisa assumiu a concessão do serviço de distribuição de energia elétrica em Rondônia, são executadas ações do Projeto de Eficiência Energética, programa regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que vêm transformando a realidade de famílias de baixa renda e de instituições sociais, de saúde e educação em mais de dez municípios rondonienses. As iniciativas promovem a substituição de equipamentos antigos por modelos mais eficientes, gerando economia no consumo de energia, redução no valor da fatura e benefícios ambientais expressivos.
Somente em 2025, o projeto possibilitou a substituição de mais de 2 mil geladeiras antigas por novos modelos com Selo Procel de Economia de Energia, uma média superior a uma geladeira trocada por dia em Rondônia. Além disso, foram distribuídas mais de 60 mil lâmpadas de LED e cerca de 2 mil ventiladores. As ações atendem principalmente famílias inscritas na Tarifa Social de Energia Elétrica, além de hospitais, associações, lares de idosos e outras entidades que prestam serviços essenciais à população.
A modernização dos equipamentos reduz significativamente o consumo de energia elétrica e contribui para mais conforto no dia a dia. Desde o início da atuação do Grupo Energisa no estado, os projetos de eficiência energética proporcionam uma economia anual de aproximadamente 27 mil megawatts-hora (MWh), medida que indica a quantidade de energia consumida ao longo de uma hora, volume suficiente para abastecer mais de 11 mil residências populares. No campo ambiental, as iniciativas já evitaram a emissão de mais de 3 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂), reforçando o compromisso com a sustentabilidade.
DEPOIS DE QUATRO MANDATOS E DE SOBREVIVER À QUEDA DE UMA AVIÃO, PACELE QUER SER DEPUTADO ESTADUAL
Foi um ano, o de 2025, de grandes avanços para o vereador Márcio Pacele, um dos que mais tem se destacado na Câmara Municipal de Porto Velho. Além de ter conseguido muitos avanços para sua comunidade, com uma série de reivindicações atendidas pela Prefeitura Municipal, sua atuação não só na área urbana da Capital, mas principalmente nos distritos, o credenciaram a novos projetos para este 2026 que recém está começando.
Sua forte atuação junto às comunidades dos mais diferentes distritos de Porto Velho, proporcionou melhorias significativas em vários setores, para a gente trabalhadora que vive nestas regiões mais distantes. Nos últimos tempos, Pacele tem ouvido que poderia ser um deputado estadual para exatamente ampliar sua atuação em defesa daqueles que vivem nos mais diferentes distritos da Capital.
Este passa a ser, agora, ouvida a coletividade de todas as regiões em que atua, a grande meta de Márcio Pacele, que pretende sair do seu quarto mandato como vereador, para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa, a partir do ano que vem.
O vereador comemora ainda uma nova vida: no final do ano passado, junto com o deputado federal Maurício Carvalho e outras pessoas, sobreviveu à queda de um avião, na região da Ponta do Abunã. “Foi um presente de Deus”, comemorou Pacele, agradecido por ter saído ileso do acidente. Certamente, este foi um augúrio positivo para ajudar nos seus planos deste ano.
PERGUNTINHA
Se você não é eleitor do presidente Lula e os candidatos contra ele fossem Flávio Bolsonaro (e não Carlos, como foi publicado neste Blog!), Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas, em quem qual deles você votaria?
