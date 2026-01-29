PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (29) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Publicada em 29/01/2026 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quinta-feira (29), indica céu com muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva com trovoadas para todos os estados ao longo do dia. As precipitações devem cobrir quase toda a região durante todo o dia e ter maior intensidade na porção centro-oeste da região durante a tarde. Há, ainda, possibilidade de queda de granizo para o Tocantins entre a manhã e a tarde.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens e chuvas intensas para quase toda a região — à exceção do sul do Amapá, noroeste e nordeste do Pará e faixa central do Tocantins, onde deve chover com menor intensidade, e do leste do Pará e extremo-norte do Tocantins, onde não deve chover. As pancadas de chuva devem amanhecer acompanhadas de trovoadas no Acre, centro-oeste do Amazonas, centro-oeste de Roraima e extremo-noroeste de Rondônia. Além disso, há previsão de possibilidade de queda de granizo para o extremo-sudeste do Tocantins.
Durante a tarde, as chuvas tomam toda a região, mas as pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas se restringem ao Acre, Rondônia, Amazonas, Amapá, sul de Roraima e sudeste do Tocantins. A previsão de possibilidade de queda de granizo para o extremo-sudeste do Tocantins se mantém durante a tarde.
À noite, as chuvas deixam o estado de Roraima, extremo-noroeste do Pará e parte do norte central do Amazonas. As pancadas de chuva com trovoadas se restringem ao Acre, Rondônia e ao restante do Amazonas, enquanto os outros estados devem ficar sob chuvas de intensidades moderadas, mas sem trovoadas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para todo o Acre, Amazonas, Tocantins, norte de Rondônia, centro-sul do Pará e sudoeste de Roraima, além de alerta de perigo de chuvas intensas para todo o Acre, centro-oeste do Amazonas, extremo-norte de Rondônia e extremo-oeste de Roraima.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20°C, em Palmas. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
