Produtores rurais interditam a BR-364 no trevo de acesso ao município de Cujubim

Publicada em 29/01/2026 às 08h59
Produtores rurais interditaram totalmente a BR-364 na última quarta-feira (28), nas proximidades do trevo de acesso ao município de Cujubim, em protesto contra medidas que afetam a região da Estação Ecológica Soldados da Borracha. A manifestação repete atos realizados pelo mesmo grupo no ano passado.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mobilização teve como principais reivindicações a revogação do plano de desocupação da área e críticas às tarifas do novo pedágio implantado na BR-364. Os manifestantes também cobraram o cumprimento de pontos acordados durante mobilizações realizadas em 2025, alegando que os compromissos firmados ainda não foram efetivados.
O protesto foi acompanhado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Polícia Rodoviária Federal, com atuação da Superintendência Regional da PRF em Rondônia e monitoramento do Centro de Comando e Controle Regional.
Durante a manifestação, a rodovia chegou a ser totalmente bloqueada na chamada Nova BR-364, no trecho entre Ariquemes e Itapuã do Oeste. Conforme informações apuradas no local, o tráfego funcionava de forma alternada, com períodos de duas horas de interdição seguidos de duas horas de liberação, permitindo apenas a passagem de veículos oficiais.
Em atualização oficial divulgada no fim da tarde, a PRF informou que a BR-364, no km 563, encontra-se totalmente aberta, com o fluxo de veículos normalizado. As equipes seguem monitorando o trecho para garantir a segurança dos usuários da rodovia.
