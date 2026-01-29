Concurso Público: Prefeitura de Cacoal publica 7ª convocação do concurso público com chamamento amplo de aprovados

Publicada em 29/01/2026 às 08h50
A Prefeitura de Cacoal, por meio da Secretaria Municipal de Administração, publicou neste dia 27 de janeiro de 2026 a 7ª convocação dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 001/PMC/2024, ampliando de forma significativa o ingresso de servidores efetivos no quadro funcional do município.
A convocação entra em vigor na data de sua publicação e ocorre após a homologação do resultado final do certame, conforme a legislação municipal vigente. Os candidatos convocados têm o prazo de 30 dias para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, localizado na Rua Anísio Serrão, nº 2100, Centro, para ciência da convocação e entrega da documentação necessária à posse.
De acordo com o edital, o não comparecimento dentro do prazo estabelecido acarretará a perda do direito à vaga, nos termos da Lei Municipal nº 2.735/PMC/2010.
Diversidade de cargos e impacto administrativo
A 7ª convocação contempla um amplo conjunto de cargos, abrangendo áreas estratégicas da administração pública municipal. Estão incluídas funções nas áreas administrativa, da saúde, educação, engenharia, serviços gerais e infraestrutura, reforçando setores considerados essenciais para o funcionamento dos serviços públicos.
Entre os cargos convocados estão agente administrativo, assistente social, auxiliar de farmácia, braçal, cirurgião-dentista (clínico geral e odontopediatria), contador, coveiro, cozinheiro, eletricista predial, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, lavadeira, mecânico geral, mestre de obras, motorista de viaturas pesadas, médicos de diversas especialidades, oficiais do magistério, pedagogos, operador de máquina niveladora, pedreiro, pintor, psicólogo, técnicos da área da saúde, vigilante — agora denominado Guarda Civil Patrimonial Municipal — e zelador, entre outros.
A mudança na nomenclatura do cargo de vigilante está prevista na Lei Municipal nº 5.692/PMC/2025, que redefine a função para Guarda Civil Patrimonial Municipal, mantendo a carga horária de 40 horas semanais.
A publicação também inclui convocações específicas para candidatos enquadrados como Pessoas com Deficiência (PCD), assegurando o cumprimento da legislação e dos critérios de inclusão previstos no edital.
