Desenvolve Vilhena: Prefeitura garante o maior pacote de investimentos da história do município

A Prefeitura de Vilhena teve aprovados, nesta quarta-feira, 28, pela Câmara Municipal de Vereadores, os projetos de lei que autorizam a aplicação de mais de R$ 60 milhões em investimentos com recursos próprios do município. O montante, oriundo de superávit financeiro, representa o maior pacote de investimentos já realizado com verba municipal na história das cidades no interior de Rondônia.
Os projetos foram encaminhados pelo Executivo à Casa de Leis e aprovados após análise, reforçando a responsabilidade fiscal da atual gestão e a capacidade do município de investir em todas as áreas, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.
Para o prefeito Flori Cordeiro, que acompanhou a sessão e usou a tribuna para explicar detalhes dos projetos, a aprovação é resultado direto de uma política de austeridade e organização financeira. “Nos últimos três anos, o índice de gastos com pessoal foi reduzido de 54% para 37%, garantindo controle fiscal, segurança orçamentária e condições reais para ampliar investimentos estruturantes. A redução do gasto fixo permitiu direcionar recursos públicos para obras, serviços e programas que impactam diretamente a vida da população”, discursou.
O pacote contempla investimentos em saúde, educação, obras e infraestrutura, assistência social, esporte, cultura, agricultura, mobilidade urbana, trânsito e urbanismo, alcançando todas as regiões da cidade e diferentes públicos.
Na área da assistência social, estão sendo destinados R$ 3,3 milhões, sendo R$ 1 milhão para o Lar dos Idosos Maria Tereza da Lamarta e R$ 2,3 milhões para a AMAVI, fortalecendo o cuidado, o acolhimento e a dignidade das pessoas em situação de vulnerabilidade. Na saúde, o investimento chega a R$ 3,5 milhões com a construção da ala pediátrica da UPA, ampliando a estrutura e garantindo atendimento mais humanizado às crianças do município.
A mobilidade urbana recebe R$ 8,3 milhões em investimentos, incluindo R$ 4,3 milhões para a manutenção do programa Tarifa Zero no transporte coletivo, R$ 2,5 milhões para instalação de guard-rails que serão usados na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e depois na avenida Jô Sato, R$ 1 milhão para aquisição de veículos e motocicletas para a Guarda de Trânsito e R$ 500 mil para implantação de novos pontos de ônibus. As ações respondem a demandas históricas e visam mais segurança, acessibilidade e fluidez no trânsito urbano.
Em urbanismo, será aplicado R$ 1,2 milhão na revitalização da Praça Angelo Spadari, promovendo espaços públicos mais vivos, seguros e acolhedores para a população. A cultura também é contemplada com R$ 1,2 milhão, sendo R$ 578 mil para reforma do prédio da Fundação Cultural e R$ 650 mil para o fortalecimento das políticas públicas do setor, valorizando a identidade cultural de Vilhena.
Na educação, os investimentos somam R$ 10 milhões para a construção de uma nova escola de ensino fundamental no Residencial Cidade Verde IV, reforçando a educação como base do desenvolvimento futuro do município. O esporte e lazer recebem R$ 6 milhões, com R$ 4 milhões destinados à construção de complexos esportivos e R$ 2 milhões para a modernização do Estádio Portal da Amazônia, fortalecendo o esporte como ferramenta de inclusão, saúde e oportunidades.
A maior fatia do pacote está concentrada em obras e infraestrutura, com mais de R$ 23 milhões. Os recursos serão aplicados em drenagem e combate a alagamentos, um problema crônico agravado ao longo de mais de 40 anos; cobertura da Feira Melvin Jones, reforma e ampliação da pista de caminhada da Avenida Tancredo Neves; elaboração do projeto do viaduto/trincheira da BR-364 e aquisição de materiais para a usina de asfalto e produção de CBUQ.
A agricultura recebe R$ 5,1 milhões, com investimentos em pontes de concreto, aquisição de caminhão trator e custeio da mini-usina de leite, fortalecendo o setor produtivo rural e impulsionando o desenvolvimento econômico do município.
Além do pacote aprovado, a Prefeitura também destaca investimentos já autorizados e em andamento, que somam hoje cerca de R$ 100 milhões. Desse valor, já estão garantidos R$ 5 milhões para a construção de uma escola de educação infantil no bairro Alphaville, com 380 novas vagas, e R$ 4,6 milhões para a escola de educação infantil Omar Godoi, no bairro Jardim das Oliveiras, que irá ofertar 400 novas vagas. O investimento direto na educação básica inclui ainda R$ 2,1 milhões para aquisição de uniformes e materiais escolares, beneficiando cerca de 12 mil alunos da rede municipal.
Na área de infraestrutura urbana, Vilhena já contabiliza mais de 60 quilômetros de pavimentação em setores que aguardavam há décadas, como os setores 17, 35, 20, 06, 13 e a Vila Marcol. Também está previsto o investimento inicial de R$ 300 mil na implantação de equipamentos de fiscalização eletrônica para reforçar a segurança no trânsito.
A gestão também promoveu uma valorização histórica dos servidores públicos municipais, com reajuste salarial de 29,7%, alcançando cerca de 1.200 servidores e gerando um impacto anual de aproximadamente R$ 10 milhões na economia local.
Para a administração municipal, o momento vivido por Vilhena é resultado de decisões firmes para organizar as contas públicas, planejamento responsável e compromisso com investimentos que atendem às reais necessidades da população.
