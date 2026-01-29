Baile Municipal abre o Carnaval de Porto Velho no próximo sábado (31); evento no Mercado Cultural marca início da programação carnavalesca

Publicada em 29/01/2026 às 09h14
O Carnaval começa oficialmente em Porto Velho no próximo sábado (31), com a realização do tradicional Baile Municipal, no Mercado Cultural, no centro da capital. A programação acontece das 18h às 2h e abre o calendário carnavalesco do município.
O Baile Municipal reúne passistas de blocos e escolas de samba, apresentações culturais e a entrada da Corte do Rei Momo, que recebe simbolicamente a chave da cidade, marcando o início das festividades.
A programação musical prioriza artistas locais. Entre as atrações confirmadas estão Pirarucu do Madeira, Banda do Vai Quem Quer, Juninho Alê, além dos DJs Mário e Leylson, que se revezam ao longo da noite.
De acordo com o presidente da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Antônio Ferreira, o evento foi planejado para garantir acesso da população e respeito às tradições do Carnaval da cidade. “A proposta é realizar um evento organizado, acessível e que valorize a cultura local, abrindo oficialmente o Carnaval em Porto Velho”.
Além do aspecto cultural, o Baile Municipal também movimenta a economia criativa, gerando oportunidades para músicos, artistas e trabalhadores do setor cultural.
Para o prefeito Léo Moraes, a escolha do Mercado Cultural reforça a relação entre o Carnaval e a história da cidade. “O Baile Municipal valoriza os artistas locais e oferece à população uma festa aberta e organizada para marcar o início do Carnaval”.
Serviço
Evento: Baile Municipal de Porto Velho
Data: 31 de janeiro (sexta-feira)
Horário: das 18h às 2h
Local: Mercado Cultural – Centro
Programação
17h30 – DJ Mário (abertura)
18h às 20h – Pirarucu do Madeira
20h às 20h35 – DJ Mário / Corte do Rei Momo
20h40 às 22h40 – Banda do Vai Quem Quer
22h40 às 22h50 – DJ Leylson
23h às 1h – Juninho Alê
1h – DJ Leylson (encerramento)
