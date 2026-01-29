Exército do Irã adiciona 1.000 drones ao arsenal e promete
Por G1
Publicada em 29/01/2026 às 09h40
O Exército do Irã integrou ao seu arsenal um novo lote de 1.000 drones em meio a tensões com os Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira (29) o chefe da pasta.

Os armamentos foram enviados para diferentes ramos das Forças Armadas iranianas, segundo a agência de notícias semioficial Tasnim.

"Conforme as ameaças perante nosso país, o Exército mantém e aprimora suas vantagens estratégicas para um combate rápido e uma resposta esmagadora contra qualquer agressor", disse o chefe das Forças Armadas, Amir Hatami, em pronunciamento na TV estatal iraniana.

 

O reforço no arsenal iraniano ocorre na iminência de um ataque dos EUA contra o território iraniano, algo que o regime Khamenei afirmou que iniciará uma guerra entre os dois países. A atual escalada de tensões começou por conta da repressão empregada pelo governo do Irã em protestos populares que tomaram as ruas do país neste mês.

Após pressionar o regime Khamenei por conta das mortes de manifestantes, agora Trump cobra a assinatura de um novo acordo para limitar o programa nuclear de Teerã. O presidente norte-americano ordenou o envio de uma "grande armada" para o Oriente Médio, incluindo o grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln, para pressionar o governo iraniano.

Aliada do Irã, a Rússia afirmou nesta quinta-feira que um ataque dos EUA ao Irã pode "levar a consequências muito perigosas". O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, pediu que não haja "uso da força".

EUA X Irã

A nova troca de ameaças entre EUA e Irã ocorre após Trump ordenar o envio de uma frota militar para o Oriente Médio.

Nesta quarta, ele usou uma rede social para se gabar da "enorme armada" que está a caminho do Irã e relembrou a grande operação realizada pelos EUA em parceria com Israel no país em junho do ano passado, quando três instalações nucleares do país foram bombardeadas.

Geral ESCALADA DE TENSÕES
