Prefeitura de Espigão realiza operação Tapa-Buracos em diversas vias

Publicada em 29/01/2026 às 08h35
Cuidar da cidade é cuidar das pessoas. Mesmo com o período chuvoso e os desafios na obtenção de matéria prima, as equipes da SEMOD estão nas ruas na última quarta-feira, realizando a operação tapa buracos com responsabilidade, planejamento e compromisso com a população. Cada ponto recuperado representa mais segurança, mobilidade e respeito com quem usa as vias todos os dias.
A Prefeitura de Espigão D’Oeste não mede esforços para entregar um serviço de qualidade, pensando no presente e no futuro da nossa cidade. Sabemos que as dificuldades existem, mas quando o trabalho é feito com seriedade e união, os resultados aparecem.
Você, cidadão, é parte fundamental desse processo. Ao cuidar, respeitar e colaborar, caminhamos juntos para uma cidade melhor, mais organizada e humana. Poder público e população lado a lado, construindo um Espigão que avança, mesmo nos dias de chuva.
Prefeitura de Espigão D’Oeste, trabalho, compromisso e cuidado com gente.
