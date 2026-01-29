Prefeitura avança para o início das obras do Museu Histórico de Guajará-Mirim

Publicada em 29/01/2026 às 08h44
A Prefeitura de Guajará-Mirim, através da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo (SEMCET), segue avançando no projeto de implantação do Museu Histórico Municipal, com foco na preservação da memória e do patrimônio cultural da cidade. Recentemente, a equipe da Jirau Energia realizou uma visita técnica à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Guajará-Mirim, para análise das condições estruturais do prédio que irá abrigar o museu.
Durante a visita e a reunião técnica, foram discutidos pontos importantes relacionados à previsão para o início das obras, além da solicitação de demandas operacionais, como o fechamento parcial de vias no entorno do complexo ferroviário, medida necessária para a instalação e funcionamento do canteiro de obras com segurança.
Outro tema tratado foi a organização e conferência das documentações exigidas, fundamentais para que o início das obras ocorra dentro dos critérios legais, técnicos e ambientais.
A Prefeitura reforça que todo o processo está sendo conduzido com planejamento, diálogo institucional e responsabilidade, garantindo a valorização da história de Guajará-Mirim e promovendo o desenvolvimento cultural e turístico do município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!