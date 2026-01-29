Som alto leva Polícia Militar a encontrar armas e droga em residência

Publicada em 29/01/2026 às 08h50
Uma ação da Polícia Militar terminou na apreensão de armas de fogo artesanais, munições, droga e equipamentos de som em uma residência localizada na Rua Boa Vista, esquina com T23 no bairro JK, em Ji-Paraná.
A ocorrência foi atendida pelo 3º Sargento PM Teodoro e pelo Cabo PM Siqueira, que estavam em missão de patrulhamento preventivo após receberem informações sobre movimentação suspeita no imóvel. Ao chegarem ao
Durante a verificação, os militares visualizaram uma espingarda artesanal em um dos quartos. Questionada, uma moradora informou que havia outra arma guardada no imóvel. Na busca, foram localizadas duas espingardas artesanais calibre .32, além de três cartuchos, sendo dois intactos e um deflagrado. Também foi encontrado um pequeno invólucro de substância semelhante à maconha.
Os policiais apreenderam ainda equipamentos de som automotivo, dois aparelhos celulares e um canivete. O responsável pela residência foi encaminhado à unidade policial para as providências legais, enquanto os demais presentes foram conduzidos como testemunhas.
O caso segue sob apuração da autoridade policial competente.
