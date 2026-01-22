PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (22) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Publicada em 22/01/2026 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quinta-feira (22), indica céu com muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva com trovoadas para todos os estados ao longo do dia. As precipitações devem cobrir toda a região durante todo o dia e ter maior intensidade na porção centro-sul da região.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região, com pancadas de chuva isoladas e acompanhadas de trovoadas em todos os estados — à exceção de Roraima, norte do Amazonas, sudoeste do Amapá e norte do Pará, que devem amanhecer sob chuvas menos intensas e sem trovoadas.
Durante a tarde, as chuvas menos intensas se restringem ao centro-norte de Roraima e à linha central do Pará. O restante da região deve permanecer sob pancadas de chuva isoladas, mas acompanhadas de trovoadas somente no Acre, Rondônia, Amapá, extremo-norte do Pará e extremo-sul do Amazonas e do Tocantins. Essas condições devem se manter até a noite, exceto por Roraima, que passa a estar sob chuvas menos intensas e sem trovoadas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para todo o Acre, Rondônia, Amazonas, Tocantins, quase todo o Pará — à exceção do extremo-noroeste — e nordeste do Amapá, além de alerta de perigo de chuvas intensas para Rondônia, leste do Acre, sul do Amazonas, centro-sul do Tocantins e extremo-sul do Pará.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Manaus, Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 48% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
