NOTA OFICIAL

Prefeitura de Porto Velho informa o resultado preliminar do processo seletivo Edital nº 51/SEMAD/SEMED/2025

A referida publicação apresentou, por equívoco material, a lista integral de candidatos inscritos, quando, nos termos do item 11.3 do edital, o resultado a ser divulgado deveria conter exclusivamente a relação dos candidatos analisados