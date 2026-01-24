PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem alerta de chuvas intensas neste sábado (24)

Publicada em 24/01/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para todos os estados da Região Norte neste sábado (24). A instabilidade mantém o tempo carregado, com pancadas de chuva frequentes e risco de trovoadas em diversas áreas.
No Acre e em Rondônia, a chuva cai com intensidade ao longo de todo o dia, atingindo áreas do leste e oeste acreano e praticamente todo o território rondoniense.
No Amazonas, as precipitações mais intensas se concentram na região do médio Solimões, com destaque para os municípios de Tefé, Coari e Tapauá.
Em Roraima, a expectativa é de muitas nuvens com chuva isolada ao longo do dia, principalmente nas áreas do centro-sul do estado.
No Amapá, a chuva se concentra na região litorânea, atingindo municípios como Oiapoque e Calçoene.
Já no Pará, as instabilidades mais intensas atuam no sul e sudeste paraense, com previsão de chuva forte em Santa Maria das Barreiras e Conceição do Araguaia.
No Tocantins, o sábado será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas, especialmente nos municípios de Santa Rita do Tocantins e Formoso do Araguaia, localizados na região sul do estado.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Belém. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 98%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!