Prefeitura de Espigão do Oeste informa a população cronograma de coleta de lixo

Publicada em 24/01/2026 às 08h49
A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, segue trabalhando todos os dias para manter nossos bairros limpos, seguros e bem cuidados. Mas esse resultado só acontece quando a população caminha junto.
Respeitar o cronograma de coleta de lixo é um gesto simples que gera grandes benefícios, evita mau cheiro, reduz riscos à saúde, previne entupimentos e contribui diretamente para a qualidade de vida de todos. Cada bairro tem seu dia e horário específico, e quando cada morador faz a sua parte, a cidade inteira sente a diferença.
Confira no carrossel os dias e horários de coleta no seu bairro, programe-se e coloque o lixo para fora apenas no momento correto. Organização urbana, cuidado com o meio ambiente e responsabilidade coletiva constroem uma Espigão D'Oeste cada vez melhor.
Compartilhe essa informação, marque seus vizinhos e ajude a manter nossa cidade limpa.
Prefeitura de Espigão D’Oeste e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cuidando da cidade e das pessoas, todos os dias.
