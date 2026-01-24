Prazo para entrega da declaração anual do MEI segue aberto em Vilhena

Publicada em 24/01/2026 às 08h58
A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Semtic) informa que já está aberto o prazo para a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI). O procedimento é obrigatório para todos os microempreendedores individuais e deve ser realizado até o dia 31 de maio.
Em Vilhena, a declaração pode ser feita gratuitamente na Casa do Empreendedor, onde os MEIs recebem orientação e suporte para o preenchimento do documento. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira das 7h às 13h e de 15h às 17h, e na sexta-fera de 7h às 13h. A partir de 02 de fevereiro, o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
Para realizar a declaração, é necessário apresentar documentos pessoais e o CNPJ. A entrega da DASN-SIMEI é fundamental para manter o cadastro regularizado junto à Receita Federal e evitar multas ou outras penalidades previstas em lei.
A Semtic orienta os microempreendedores a não deixarem o procedimento para os últimos dias, a fim de evitar filas e garantir o cumprimento do prazo legal. Mais informações podem ser obtidas diretamente na Casa do Empreendedor ou pelo WhatsApp (69) 3322-6727.
