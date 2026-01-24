Câmara Municipal de Rolim de Moura convida população para Audiência Pública

Publicada em 24/01/2026 às 09h10
A Câmara Municipal de Rolim de Moura, em nome do presidente-vereador Ivan Vasconcelos, convida toda população para participar da Audiência Pública que será realizada nesta terça-feira, 27 de janeiro, às 10h, no plenário, onde será discutido o Projeto de Lei que trata da alteração da denominação da Rua “A”, localizada no Loteamento Assis Barroso, para “Rua Lucídio José Cella”.
A audiência de autoria do vereador Ivan Vasconcelos, tem como objetivo apresentar, esclarecer e debater a proposta com a comunidade, garantindo transparência, participação popular e diálogo democrático antes da deliberação do projeto. A mudança de denominação busca valorizar a história local e reconhecer a contribuição de Lucídio José Cella, uma medida singela frente à grandiosidade contribuição desse rolimourense de coração, atendendo também a critérios legais e administrativos.
Durante o encontro, moradores da região, representantes da sociedade civil e demais interessados poderão se manifestar, apresentar sugestões e esclarecer dúvidas sobre o projeto. A participação da população, em especial aos moradores do loteamento é considerada essencial para que a decisão reflita o interesse coletivo.
“Esta homenagem, além de justa, cumpre relevante função pedagógica e histórica, permitindo que as presentes e futuras gerações conheçam a trajetória de um cidadão que, com trabalho, investimento e compromisso social, colaborou decisivamente para o desenvolvimento socioeconômico de Rolim de Moura, chegando ao ponto de pavimentar, com recursos próprios, a própria via ora homenageada”, destaca o vereador Ivan.
