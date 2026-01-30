PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade provoca chuvas intensas no Norte nesta sexta-feira (30)

Publicada em 30/01/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para todos os estados da região Norte do país nesta sexta-feira. A instabilidade mantém o tempo fechado e favorece volumes elevados de chuva em grande parte da região.
No Acre, em Rondônia e no Tocantins, a expectativa é de muita chuva ao longo de todo o dia, com pancadas frequentes.
No Amazonas, as precipitações ocorrem com maior intensidade em municípios do Sul do estado, como Manicoré, Tapauá e Borba.
Em Roraima, a previsão indica muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas em municípios do Centro-Sul do estado, como Amajari, Mucajaí e Iracema.
Já no Amapá, há expectativa de chuva na faixa litorânea, atingindo municípios como Calçoene e Oiapoque.
No Pará, pode chover com maior intensidade em áreas do Sudoeste e do Oeste paraense, com destaque para Altamira, São Félix do Xingu e Trairão.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Porto Velho. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
