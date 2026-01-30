Estratégias de imunização infantil e prevenção de doenças virais são fortalecidas pelo governo de Rondônia

Publicada em 30/01/2026 às 08h40
Com o aumento das doenças virais durante o inverno amazônico, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) reforça a importância da imunização de crianças contra gripe, influenza e covid-19, além de orientar pais e responsáveis sobre medidas de prevenção e locais disponíveis para a vacinação de toda a família.
Nesse contexto, a Sesau destaca o aumento dos atendimentos relacionados a doenças sazonais e os dados registrados pelo Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), que contabilizou, no mês de janeiro, 81 internações de pacientes diagnosticados com Covid-19, Influenza, Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e Enterovírus.
A diretora do HICD, Fransciane de Souza, diz que a vacinação é essencial para a proteção e prevenção de doenças virais em crianças. “Vacinar não é apenas uma medida individual, mas um ato de proteção coletiva. No inverno amazônico, quando os vírus circulam com mais intensidade, garantir que as crianças estejam com o calendário vacinal em dia é fundamental para preservar vidas e manter a saúde pública sob controle” , frisou.
Referência estadual no atendimento pediátrico de crianças de até 12 anos, o HICD concentra os casos de urgência e emergência, enquanto as ocorrências de menor gravidade são encaminhadas para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, conta que a prevenção é a melhor chave para o combate de doenças sazonais. “A vacinação é a chave mais eficaz para o combate às doenças sazonais que, todos os anos, desafiam os serviços de saúde, especialmente nos períodos de maior circulação de vírus respiratórios” , salientou.
COMO PREVENIR
Com a estratégia de ampliar e facilitar o acesso da população à vacinação, o governo de Rondônia disponibiliza o Espaço Saúde, uma unidade localizada em um estabelecimento comercial na Avenida Rio Madeira, nº 3.288, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, para imunização e orientações sobre cuidados preventivos para infecções sazonais. Além do Espaço Saúde, as Unidades Básicas de Saúde são pontos focais para a vacinação.
É recomendado também a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool 70%; evitar contato com pessoas gripadas e ambientes fechados ou com pouca ventilação; manter ambientes arejados; e alimentação saudável e hidratação adequada.
