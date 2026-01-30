Curumim Folia acontece no próximo domingo (1º); Léo Moraes destacou que evento amplia a participação das famílias na programação carnavalesca
Por Jhon Silva
Publicada em 30/01/2026 às 08h57
O clima de Carnaval vai tomar conta do Mercado Cultural, no centro de Porto Velho, neste domingo (1º), com a realização do Curumim Folia 2026. Voltado para crianças e adolescentes, o evento é gratuito e tem início às 17h, com atrações pensadas para toda a família.

A programação integra o calendário oficial do Carnaval da capital e é organizada pela Fundação Cultural do Município (Funcultural). A proposta é oferecer um espaço seguro e acessível, onde pais, responsáveis e filhos possam participar juntos da folia.

Durante a tarde e a noite, o público contará com apresentações de DJs e atrações infantis, com músicas, brincadeiras e performances voltadas ao público jovem.

O prefeito Léo Moraes destacou que o Curumim Folia amplia a participação das famílias na programação carnavalesca. “O Carnaval também é das crianças. O Curumim Folia foi pensado para que as famílias possam viver momentos de convivência, cultura e lazer, em um ambiente seguro e organizado”.

Programação

17h – DJ Lacaia
18h às 19h – Furacão Kids
19h10 – DJ Lacaia
19h20 às 20h50 – Bens Animados
20h50 – DJ Lacaia
21h às 23h – Banda Quaty e Turma da Alegria

