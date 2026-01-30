Prefeitura realiza ações e dá suporte ao produtores rurais no preparativo para a colheita do café

Por Assessoria
Publicada em 30/01/2026 às 08h46
A equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio esteve na propriedade do senhor Aumerindo, localizada na LC 65, Lote 24, Gleba 47, acompanhando de perto os preparativos para a colheita do café.
A visita faz parte das ações do Convale, reforçando o apoio aos produtores rurais e valorizando a agricultura que fortalece a economia do nosso município.
Seguimos trabalhando lado a lado com quem produz, incentivando o desenvolvimento do campo e a qualidade da nossa produção agrícola.
