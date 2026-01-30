Prefeitura de Guajará-Mirim divulga prazos e descontos dos tributos municipais para 2026
30/01/2026
A Prefeitura de Guajará-Mirim, através da Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ), informa aos contribuintes os prazos de pagamento, opções de parcelamento e descontos referentes ao IPTU, ISSQN e Taxas Municipais para o exercício de 2026. 

A iniciativa visa facilitar o planejamento financeiro da população e incentivar a adimplência com benefícios para quem paga em dia.

 IPTU 2026

Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única poderão aproveitar descontos especiais:

20% de desconto para pagamento até 15 de março de 2026

10% de desconto para pagamento até 15 de abril de 2026

Quem preferir parcelar poderá fazê-lo sem desconto, com a primeira parcela vencendo em 15 de março de 2026.

 Taxa de Coleta de Lixo

A Taxa de Coleta de Lixo segue integrada ao carnê do IPTU e também oferece descontos:

20% de desconto até 15 de março de 2026

10% de desconto até 15 de abril de 2026

 ISSQN

Para contribuintes não optantes pelo Simples Nacional, o ISSQN deverá ser pago até o dia 15 de cada mês, conforme legislação vigente.

 Taxas Municipais e ISS Fixo

As Taxas Municipais e o ISS Fixo terão a primeira parcela com vencimento em 15 de fevereiro de 2026.

A Prefeitura reforça a importância de manter os tributos em dia, contribuindo diretamente para investimentos em serviços públicos, infraestrutura e melhorias para a cidade.

