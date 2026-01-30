PM desarticula esquema de extração e transporte ilegal de madeira

Publicada em 30/01/2026 às 08h50
Três caminhões apreendidos da ação policial
Chupinguaia (RO) – A Polícia Militar de Rondônia através do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), realizou uma ação de alto impacto que resultou na prisão de três indivíduos envolvidos em extração e transporte ilegal de madeira oriunda de terra indígena, no sul do estado de Rondônia.
A operação teve início após denúncia anônima, que indicava o deslocamento de caminhões transportando madeira extraída irregularmente de área legalmente protegida. Diante da gravidade das informações e do potencial dano ambiental, as equipes iniciaram diligências imediatas, com apoio do serviço de inteligência do Batalhão de Polícia Ambiental, em região rural de difícil acesso no município de Chupinguaia.
Durante as ações, os policiais localizaram veículos suspeitos utilizados na atividade criminosa. Na abordagem, os condutores admitiram ter descartado a carga ao perceberem sinais de fiscalização, demonstrando plena ciência da ilegalidade da exploração e do transporte do produto florestal. Também foi constatado o uso de equipamentos de radiocomunicação, empregados para coordenar o deslocamento dos veículos durante a prática ilícita.
Em diligência complementar, a equipe localizou toras de madeira de origem ilegal, provenientes de exploração dentro da Terra Indígena Tubarão Latunde, evidenciando uma atuação organizada voltada à retirada clandestina de recursos naturais de área pertencente à União.
Diante da materialidade e autoria delitivas, foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram encaminhados à Polícia Federal, em Vilhena, para os procedimentos legais cabíveis, considerando a competência federal para crimes ambientais praticados em terras indígenas.
A madeira apreendida permaneceu sob custódia para posterior destinação conforme determinação da autoridade competente, assim como os veículos e instrumentos utilizados na infração.
A ação reforça o compromisso da Polícia Militar de Rondônia com a proteção do patrimônio ambiental da União, a defesa dos direitos das comunidades indígenas e o combate firme e técnico aos crimes ambientais, especialmente em áreas de proteção especial.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!